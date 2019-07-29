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На территории Лидского молочно-консервного комбината нашли 14 авиабомб
Источник материала: Партизан
При проведении строительных работ на территории Лидского молочно-консервного комбината рабочие обнаружили 14 авиационных бомб.
На место происшествия прибыла группа разминирования. Боеприпасы были уничтожены, сообщает
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При проведении строительных работ на территории Лидского молочно-консервного комбината рабочие обнаружили 14 авиационных бомб.
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