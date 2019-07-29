ГАИ: общество готово к ужесточению наказания за пьяную езду

"На протяжении последних десяти лет в Беларуси наблюдается явно выраженный тренд на снижение общей аварийности, а также погибших и раненных в ДТП людей. К примеру, в 2005 году в республике погибло 1673 человека, а в 2018 году – 549. Что касается вождения в пьяном виде, то тренд аналогичный, но с более резким снижением. Это мы связываем с тем, что было ужесточено законодательство для такой категории правонарушителей", – привел он статистические данные.





По словам Гаркуна, до 2006 года за нетрезвое вождение можно было отделаться штрафом, который был сопоставим со средней зарплатой. После внесения поправок в КоАП наказания для пьяных за рулем ужесточились: сначала лишали прав и штрафовали, затем за повторное нарушение ввели уголовную ответственность, позже добавилась конфискация авто.





"В Минске в 2006 году мы задерживали 8 тысяч нетрезвых водителей, при этом имели 72 ДТП, где погибали люди. В 2018 году мы задержали за пьяное вождение 2347 водителей и зафиксировали только 16 случаев "пьяных" ДТП, где пострадали люди", – пояснил Гаркун.





Он считает, что сейчас "законодательная работа требует более тонких настроек, но шлифовать ситуацию нужно хотя бы ради одной спасенной жизни".





"Когда ДТП происходит по причине того, что человек осознанно выпил, сел за руль, причинил вред себе или окружающим, это обществом осуждается. И сегодня явно ощущается социальный запрос на безопасность участия в дорожном движении. Нам удалось переломить ситуацию, объяснить обществу, что каждый может влиять на аварийность. Именно благодаря этому за 10 лет удалось ее уменьшить в 3 раза", – считает начальник управления УГАИ ГУВД Мингорисполкома.









Что хочет сделать ГАИ





Теперь ГАИ предлагает лишать пьяных водителей прав на пять лет. Такое ужесточение коснется тех, у кого зафиксируют более 0,8 промилле алкоголя в крови.





"Предложение наше такое: разделить состояние алкогольного опьянения водителя на две ступени. Первая ступень – от 0,3 до 0,79 промилле, для этой категории нарушителей следует увеличить штраф до 100 базовых величин и лишение прав на три года. Вторая ступень – от 0,8 промилле и выше – таким водителям будет грозить штраф до 200 базовых величин и лишение прав на пять лет", – озвучил предложение начальник управления ГАИ УВД Миноблисполкома Михаил Акулич.





Также в Административный и Уголовный кодекс хотят внести изменения, касающиеся повторного нарушения в течение года и ДТП со смертельным исходом – если эта инициатива на ет отклик у депутатов.





"Мы видим, что ГАИ хочет работать дифференцировано, и думаю, это предложение неплохое", – согласился с ГАИ член постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Александр Богданович.





По его словам, законодательство не стоит на месте и реагирует на те происшествия, которые случаются в стране, поэтому депутаты будут прислушиваться к людям. Кстати, рассмотреть такие правки парламентарии могут уже следующей весной.



