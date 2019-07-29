Сообщается, что из четверых «дубайцев» (они были "коронованы" в Дубаи) в стране находятся трое. Паштет и Медвежонок сидят. Но на свободе - Олег Му-Му, он же Слуцкий. В миру - Олег Герасимович. Небезызвестный в России вообще и на Урале в частности. 45 лет. Вроде бы, именно он теперь новый главный вор в Беларуси.





Его предшественник - Саша Кушнер – одиозная личность. В прошлом член банды Морозова, самой влиятельной и крупной преступной группировки в истории Беларуси, лидер которой в 2008 году был приведен к высшей мере наказания. Самому Кушнерову расстрел заменили 15 годами в 1996 году. Недоброжелатели утверждают, что тогда же Кушнеров стал негласным сотрудником белорусских спецслужб с целью его внедрения в уголовную верхушку.









Александр Кушнеров





На самом деле, после этого карьера Кушнерова резко пошла в гору. К концу 90-х Кушнер в Гродно уже был «смотрящим» от Бирюка за половиной крытой в противовес знаменитому Юре Полшкову, Бороде, который «смотрел» от Галея.





Бирюк и Галей уже в то время белорусские воры–антагонисты. Бирюк - выходец из бобруйской еврейской мафии принадлежал к кругу Деда Хасана. Галей – «крестный отец» и наставник «дубайцев», с драки которого с Пичугой на свадьбе дочери Хусана в Сафисе начался последний воровской раскол.





За то, что Кушнер тормозил в крытой его прогоны, Галей, когда сам "приехал" в Гродно в середине 1999 года, Кушнера избил. Зная, что Кушнер "стремится в семью", то есть метит в воровскую иерархию, Галей ему сказал: «где будет решаться твой вопрос, обязательно должен присутствовать я, без меня не решишь».









В декабре 2008 года Кушнер вышел по амнистии на год раньше срока и в первые три дня, пока не был установлен надзор, поехал к ворам в Москву. К ворам его подвел Корсак, Виталий Корсаков, которого через полгода расстреляли на Волгоградском проспекте вместе со Скифом.





Скиф был крестником Бирюка. А Бирюк – другом Корсака, имели общие дела. После смерти Бирюка Скифа, как его приемника, поставили ответственным за РБ. Своего «папу» Скиф пережил всего на три месяца.





Скиф, Воскрес и Пухлый это те воры, с кем Кушнер контактировал в Москве, кто загр ил его положенцем за Беларусью. Конфликт «дедовских» с Тимохой и Галеем был уже в самом разгаре.





В мае 2011 года в возрасте 44 лет Кушнер вошел в первую партию воров, коронованных Дедом ном после 2008 года в одностороннем порядке в обход мнения Ониани-Джангвеладзе иже с ними Тимохи и Галея.





Вместе с Кушнером ворами объявили: Циркача, Гилани, Шамиля и Армена. Их коронация изначально спровоцировала протесты грузин, поскольку шла вразрез с существующей нормой, предусматривающей личное присутствие минимум тридцати воров и до ста должны быть на связи. У Кушнера, естественно, ни ста, ни тридцати не было.









Оборону в системе первому пришлось держать именно Кушнеру. Его задержали в подмосковном Раменском на седьмой день его воровства. В СИЗО Коломны по его душу прошел известный прогон про «кучку негодяев, сыгравших в грязную игру».





Потом, в марте 2015 года всех, кроме Циркача, который месяцем ранее доказал свою преданность, повторно остановил вернувшийся из Испании Шакро. Из них Кушнер стал единственным, кому Шакро впоследствии так и не оказал доверия. Полноправно называться вором Кушнер смог только к 2016 году, когда Гули, будучи еще в заключении, в стиле Хасана единолично оживил сразу двух раскоронованных протеже Пухлого: его, Кушнера, и Рому Ставропольского. Сказал: «Пусть будут ворами». Никто с Гули спорить не стал.





В то время Кушнер обладал полным контролем над Беларусью. Сопротивление гродненского блаткомитета в лице Солдата, Абдулы, Ираклия и иных авторитетов «синего» движения, было временно нейтрализовано.





Спустя месяц после ареста Кушнера в ноябре 2012 года на воровской сходке в Дубае кланом Ониани-Джангвеладзе, включая Галея и Тимоху, были коронованы четверо граждан Беларуси: Лебедь, Паштет, Медвежонок и Слуцкий, он же Муму. Кушнер оказался в абсолютном меньшинстве - один против шестерых - и при этом за решеткой.





Чтобы нейтрализовать разом всю оппозицию, Кушнер успешно разыграл "петушиную" карту. Есть история некого известного в этом мире Апуки, которого Бирюк много лет назад, чтобы насолить Галею, объявил «петухом».

При этом одним Бирюк сказал, что Апука – «петух», а другим обратное. «Дубайцы» ссылаются на то, что лично слышали от Бирюка, когда один из них – Му-Му - вместе с Дадоном, Мустафой и Акимом сидел на крытой в Могилеве , что «Апука - не «петух». Однако, Кушнер по прошествии нескольких лет – сам или с чьей-то подсказки – приравнял шестерых воров: Тимоху, Галея, Муму, Медвежонка, Паштета и Лебедя к Апуке, исходя из мнения Бирюка, которого на тот момент уже не было в живых. И воров, и весь блаткомитет, и всех, с кем отмытый ими Апука чифирил или здоровался за руку. Половину белорусской братвы Кушнер на полном серьезе записал в нечисть. И это имело силу в лагерях в течение нескольких лет





Только осенью прошлого года смягчившийся Кушнер довел через Вову Лысого, положенца Могилевской крытой, что «петухи» не все, а только Галей и «дубайцы», а остальным дал общий расход.





Но погубила Кушнера не внешняя фронда, а внутренние распри. Весной из-за возникших разногласий по поводу кассы от Кушнера отошли его ближайшие «смотрящие», на которых организационно замыкалась вся братва, и предъявили ему претензии.









4 мая милиция нейтрализовала одного из отколовшихся претензёров, Сашу Шульца, бывшего «смотрящего» за Беларусью, который ехал на разборку к Кушнеру.





После этого, улучив благоприятный момент, к ситуации подключились грузинские крестные отцы опороченных «дубайцев», и позвали Кушнера в Турцию.





17 июня, после того, как Кушнер в очередной раз не явился на встречу, Коба Ахвледиани сказал ему по телефону, чтобы он вором не назывался.





Где Кушнер сейчас неизвестно, но в Беларуси его нет. Все решения, которые он принимал по людям, уже пересматриваются.





В отношении Кушнера грузины не проявляют настойчивости только из-за Гули, который занимает выжидательную позицию.