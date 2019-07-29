Почему колдуют над календарем?





Фишка в том, что по закону дедлайн очередных выборов президента – 30 августа 2020 года, парламента – 10 сентября 2020 года, то есть кампании почти совпадают. Казалось бы, почему не совместить, экономия будет (тем более что и сегодня Лукашенко подчеркнул: «лишних денег нет»).





Но Ермошина не раз открытым текстом говорила: важно избежать чрезмерной политизации населения. Иначе, мол, раскол в обществе может привести к чему-то типа «известных событий на Украине».





В общем, по простоте своей глава ЦИК проговорила фобии властной верхушки: не дай бог, придавленное население почувствует себя силой, гражданами, предъявит претензии на реальный выбор.





Если в странах с работающей демократией разгул политических страстей во время избирательных кампаний – норма, то для белорусского правящего класса это некое стихийное бедствие, катастрофа. Выборы стремятся провести, как ритуал на кладбище.









Как и кому раздают мандаты?





Итак, Лукашенко распорядился подготовить указы о назначении выборов в верхнюю палату – Совет Республики – на 7 ноября, в Палату представителей – на 17 ноября 2019 года. Президентские же выборы, как подтвердил сегодня официальный лидер, состоятся в 2020-м. Иначе говоря, парламентариям нынешнего созыва урезают срок полномочий почти на год. Но никакого бунта на корабле из-за этого нет.





«И парламентарии с нами согласились. Они в этом плане, депутаты наши, молодцы», – снисходительно похвалил Лукашенко.





Еще бы! Строптивый Верховный Совет, пытавшийся устроить импичмент чрезмерно властолюбивому президенту, тот разгромил еще в 1996 году, заменив послушным, безропотным Национальным собранием. За полную лояльность, обеспеченную жесткой фильтрацией кандидатов, независимая пресса назвала его «стерильным».









Правда, в нынешний состав нижней палаты на выборах 2016 года пропустили пару фигур с оппозиционной репутацией. Но комментаторы говорят именно так: пропустили. Имея в виду, что настоящего подсчета голосов нет, цифры «рисуются».





Пропустили же потому, что нужно было чем-то ублажить Европу, отношения с которой Минск живо взялся налаживать ради геополитического маневра «после Крыма».





Наблюдатели видят не бюллетени, а спины





Теперь вот аналитики гадают, пропустят ли кого-то из умеренных оппозиционеров для блезира в новый состав Палаты представителей. О реальной конкурентной борьбе речи нет. Лукашенко положи од укно даже скромные предложения об улучшении избирательного законодательства в духе рекомендаций ОБСЕ.





Много лет внутренние оппоненты режима и международные организации добиваются элементарного – например, чтобы в избиркомы включали и представителей оппозиции, а каждый бюллетень при подсчете показывали наблюдателям.





Но подсчет голосов остается таинством, наблюдатели во многих случаях видят лишь филейные части членов комиссий, выстроивших каре вокруг стола с бюллетенями.









Большая разводка





Белорусы же, миллионы которых сердцем проголосовали в 1994-м за харизматичного «батьку», попали в ловушку. Хотя многие разочаровались в бессменном вожде и его вертикали, через избирательные урны власть не сменишь. А за уличные протесты схлопочешь так, что мало не покажется.





За четверть века правления Лукашенко нарастил грозный силовой кулак. Оппозиция была жестоко разгромлена и маргинализирована еще по итогам президентских выборов 2010 года, когда после разгона многолюдной Площади сотни людей попали за решетку, причем несколько десятков получили серьезные сроки.





Лукашенко победил, но это пиррова победа. Беларусь зависла во времени, практически перестала развиваться, а многие сферы деградируют, загнивают.





При этом ритуалы избирательных кампаний соблюдаются, хотя все больше напоминают некий карго-культ. И главная забота верхов – чтобы обыватель не проснулся, не политизировался. Потому выборы «разводят». И сами они давно превратились в большую разводку.



