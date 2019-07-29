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ЕС вновь призвал Беларусь отказаться от смертной казни

30.07.2019 20:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В связи с очередным смертным приговором в Беларуси, вынесенным Витебским областным судом Виктору Павлову, признанному виновным в двойном убийстве, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) повторил позицию ЕС, осуждающую этот вид наказания.

"Беларусь - единственная страна во всей Европе, где до сих пор казнят людей. Смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки становятся необратимыми. Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание и нарушение права на жизнь, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека", - говорится в заявлении представителя ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

При этом в нем отмечается, что "Европейский союз выражает искреннее сочувствие семьям и друзьям жертв".

В коммюнике высказывается мнение Брюсселя, что смягчение оставшихся смертных приговоров и введение моратория на смертную казнь были бы первым позитивным шагом к ее отмене.

"Реальные шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения всеобщих прав человека, в том числе в отношении смертной казни, остаются ключевыми для формирования будущей политики ЕС в отношении этой страны", - подчеркивают в Евросоюзе.

 
 
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В связи с очередным смертным приговором в Беларуси, вынесенным Витебским областным судом Виктору Павлову, признанному виновным в двойном убийстве, официальный...
 
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