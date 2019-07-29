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Жлобинский "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019

30.07.2019 20:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Обладатель национального Кубка-2011 не примет участия в очередном его розыгрыше, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Таково решение исполкома национальной хоккейной федерации, заседание которого завершилось менее часа назад. Причиной является вызывающее несоблюдение регламентов соревнований, в числе которых многолетняя нарастающая задолженность клуба перед ФХБ и хоккеистами, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации.

В условиях тотальных долгов и несоблюдения нормативных документов клуб проводил довольно активную селекцию в нынешнем межсезонье, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов.

Исполком был второй за день инстанцией, рассматривавшей "жлобинский вопрос". Вернее, законодательный орган ФХБ согласился с соответствующим предложением совета директоров клубов, заседавшим несколькими часами ранее. На нем после довольно продолжительной дискуссии глав шестнадцати клубов единогласно было решено ходатайствовать о недопущении "Металлурга" к розыгрышу Кубка Салея.

Исполком ФХБ принял вопрос к рассмотрению и также единогласно высказался против участия жлобинской команды в Кубке.

Теперь в случае, если клуб не устранит проблемы с хоккейным законом до 15 августа, "Металлург" не будет допущен и к старту национального чемпионата-2019/20. Как было заявлено в прениях одним из выступавших, "если уж мы играем по каким-то правилам, они должны быть одинаковы для всех. Иначе вопрос "почему им можно, а нам нельзя" встанет неизбежно в массовом порядке".

Консолидированная позиция проголосовавших единогласно "за" жесткие санкции членов исполкома такова: никто не желает кончины самобытной команды, но ее учредителям необходимо понимать, что закон одинаков для всех.

Жлобинский "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019

 
 
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Обладатель национального Кубка-2011 не примет участия в очередном его розыгрыше, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
 
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