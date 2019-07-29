Порошенко отправился в отпуск - источник

Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко уехал в отпуск, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Порошенко находится в отпуске", - сказал близкий к экс-президенту Украины источник.

В то же время, ранее в интервью интернет-изданию "Украинская правда" на вопрос, собирается ли пятый президент Украины покидать страну, Порошенко сказал: "Да, собираюсь... На самом деле, еду в отпуск на несколько дней".