|
Порошенко отправился в отпуск - источник
Источник материала: Интерфакс
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко уехал в отпуск, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
"Порошенко находится в отпуске", - сказал близкий к экс-президенту Украины источник.
В то же время, ранее в интервью интернет-изданию "Украинская правда" на вопрос, собирается ли пятый президент Украины покидать страну, Порошенко сказал: "Да, собираюсь... На самом деле, еду в отпуск на несколько дней".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко уехал в отпуск, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)