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ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября

30.07.2019 21:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября
president.gov.by / Фото из открытых источников

ЦИК Беларуси предлагает провести выборы в Совет Республики 7 ноября (четверг), а в Палату представителей – 17 ноября (воскресенье). Предложение глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА озвучила 30 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко, пишет TUT.by.

ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября Миссия депутата. Зачем нужны местные Советы?

Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов к понедельнику, 5 августа. Президент также заверил, что парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции.

Напомним, в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что окончательные даты выборов будут известны в ближайший понедельник, 5 августа.
 
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