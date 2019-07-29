ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября

ЦИК Беларуси предлагает провести выборы в Совет Республики 7 ноября (четверг), а в Палату представителей – 17 ноября (воскресенье). Предложение глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА озвучила 30 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко, пишет TUT.by .

Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов к понедельнику, 5 августа. Президент также заверил, что парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции.

Напомним, в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.