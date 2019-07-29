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ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября
30.07.2019 21:09 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
president.gov.by /
ЦИК Беларуси предлагает провести выборы в Совет Республики 7 ноября (четверг), а в Палату представителей – 17 ноября (воскресенье). Предложение глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА озвучила 30 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко, пишет
Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов к понедельнику, 5 августа. Президент также заверил, что парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции.
Напомним, в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.
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Ожидается, что окончательные даты выборов будут известны в ближайший понедельник, 5 августа.
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