10 советов по озеленению участка

Источник материала: Tut.by

Мечтаете о ровном газоне и цветнике, которым можно только любоваться? Сегодня мы подготовили для вас лайфхаки ландшафтного дизайна, которые помогут избежать ошибок при формировании сада и создании идеального участка.

Продумывайте озеленение заранее





Растениям требуется время, чтобы прижиться. Ландшафтный дизайн на участке приобретет желанный вид только через 2−3 года, а при строительстве домов это часто не учитывается.

Планируйте зоны озеленения заранее, параллельно с возведением постройки. Начинайте сразу формировать сад, отступив от места стройки на 3−4 метра.

Не пересушивайте





На участке устанавливают дренажные системы для водоотвода. Существует риск пересушить участок возле дома, а иногда и территорию сада полностью. В этом случае нужно будет производить постоянный дополнительный полив участка.

Проблемы можно избежать, грамотно спроектировав водоотведение, реализовать которое помогут компании из каталога TAM.BY . Например, осушить территорию только непосредственно возле постройки. Можно также сделать фундамент на сваях, бетонной ленте или реализовать вертикальную планировку, которая подойдет для участка.

Уделите внимание формированию грунта





Под газон следует формировать грунтовый слой сантиметров в двадцать. Для кустарников и клумб нужно больше. Если слой будет достаточно глубокий, поливать участок можно будет реже, грунт сможет лучше задерживать воду возле корней растений, а также сад не придется постоянно удобрять.

Отдавайте предпочтение многолетникам

Один из лайфхаков ландшафтного дизайна — это правильный подбор растений. Мелисса, котовник, душица украсят ваш сад, будут хорошо расти с учетом нашего климата, а также радовать своим пряным ароматом. И в новом сезоне вам не придется думать, чем же еще украсить участок.

Выбирайте неприхотливые растения





Почти не требуют ухода злаковые, хвойные, некоторые кустарники: барбарисы и дерены, например. Чтобы не тратить много сил и времени на стрижку, а также обрезку растений, отдавайте свое предпочтение медленно растущим видам. Подойдут горные сосны сортов мопс и пумилио, рододендроны и елочки нидиформис.

Запланируйте покупку растений для посадки в сезон скидок





Один из лайфхаков ландшафтного дизайна: в межсезонье большинство питомников растений устраивают распродажи. Иногда саженцы можно приобрести со скидкой 50−60 процентов. Однако учитывайте, что некоторые виды растений сразу пересадить вы не сможете, стоит подумать, где и как хранить их до следующего сезона.

Стригите газон правильно





3−4 сантиметра — это оптимальная длина для большинства видов газонной травы. Посев погибнет, если обрезка будет короче, так как ему не хватит поверхности листа для нормального процесса фотосинтеза.

Газон — отдельно





Чтобы сохранить газон, продумайте расположение дорожек на участке. Клумбы, деревья и кустарники располагайте по периметру забора или возле дорожек, иначе вы рискуете быстро затоптать газон.

Выбирайте дорожки из дерева





Деревянные дорожки на участке — это экологически чистый и красивый вариант. Проложить их можно на деревянных сваях, тем самым еще и сберечь корни рядом растущих растений. Не придется задумываться о вспучивании грунта и подготовке щебеночного основания. Вдоль деревянных дорожек просто будет провести свет, автополив и другие коммуникации.

Мульчируйте почву





Мульчирование — это технология защиты почвы от заболеваний и сорняков, от вымерзания корневой системы растений зимой и перегрева верхнего грунтового слоя летом.

В качестве этой самой защиты, мульчи, выступают органические и неорганические материалы. Можно покрыть почву слоем древесных опилок и щепы, корой хвойных деревьев, соломой, скошенной травой или опавшими листьями. В качестве органической мульчи используются также торф и мох. Неорганические материалы, которые применяют для мульчирования, следующие: керамзит, гравий, галька, щебень, а также черная пленка, бумага и картон.

Правильное формирование грунта, тщательный выбор растений, уход за газоном и почвой — это лайфхаки ландшафтного дизайна, которые помогут сформировать красивый участок и сохранить его в надлежащем виде надолго.