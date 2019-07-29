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Более 350 детей стали жертвами педофилов в Беларуси с начала 2019 года

30.07.2019 21:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более 350 детей стали жертвами педофилов в Беларуси с начала 2019 года
Фото из открытых источников

За первое полугодие 2019 года 353 ребенка стали жертвами педофилов. Это на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные озвучил начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий ЦАЮН, пишет TUT.by.

Более 350 детей стали жертвами педофилов в Беларуси с начала 2019 года В Новополоцке матери позволяли за деньги и еду насиловать своих дочек

Специалист отметил, что часто такие преступления совершают самые близкие люди – дедушки, отцы и сожители матерей. Бывает и так, что в сексуальное рабство своих детей продают даже матери.

В МВД изучают международный опыт и общественное мнение по ужесточению борьбы с педофилией. По словам Дмитрия Цаюна, более 85% опрошенных на сайте ведомства поддерживают инициативу о введении уголовной ответственности за груминговые преступления (сексуальные намеки, соблазнение через Интернет), а также за хранение дома детской порнографии. Милиция продвигает это предложение уже четвертый год.

 
 
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В Беларуси стали выявлять больше преступлений, совершенных педофилами.
 
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