Более 350 детей стали жертвами педофилов в Беларуси с начала 2019 года

За первое полугодие 2019 года 353 ребенка стали жертвами педофилов. Это на 20 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные озвучил начальник 2-го управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий ЦАЮН, пишет TUT.by .

Специалист отметил, что часто такие преступления совершают самые близкие люди – дедушки, отцы и сожители матерей. Бывает и так, что в сексуальное рабство своих детей продают даже матери.

В МВД изучают международный опыт и общественное мнение по ужесточению борьбы с педофилией. По словам Дмитрия Цаюна, более 85% опрошенных на сайте ведомства поддерживают инициативу о введении уголовной ответственности за груминговые преступления (сексуальные намеки, соблазнение через Интернет), а также за хранение дома детской порнографии. Милиция продвигает это предложение уже четвертый год.