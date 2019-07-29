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Жлобинский «Металлург» не допущен к участию в Кубке Салея-2019

30.07.2019 20:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жлобинский «Металлург» не допущен к участию в Кубке Салея-2019
Фото из открытых источников

Как стало известно, Федерация хоккея Беларуси не допустила жлобинский «Металлург» к участию в розыгрыше Кубка Салея-2019. Такое решение принято исполкомом ФХБ.

Жлобинский «Металлург» не допущен к участию в Кубке Салея-2019 Канадец Крэйг Вудкрофт вновь возглавил хоккейное минское «Динамо»

По информации федерации, причиной такого решения стало несоблюдение клубом регламентов соревнований, многолетняя нарастающая задолженность клуба перед ФХБ и игроками, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации.

Отмечается, что в условиях тотальных долгов и несоблюдения нормативных документов клуб проводил довольно активную селекцию перед стартом сезона, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов.

«Если «Металлург» не устранит проблемы до 15 августа, команда не будет допущена и к старту национального чемпионата в экстралиге сезона-2019/2020», - сообщает пресс-служба ФХБ.

 
 
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Обладатель национального Кубка-2011 жлобинский «Металлург» не примет участия в очередном его розыгрыше по причине долгов и несоблюдением клубом регламентов...
 
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Жлобинский "Металлург" не допущен к старту в Кубке Салея-2019
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