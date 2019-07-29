Жлобинский «Металлург» не допущен к участию в Кубке Салея-2019

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, Федерация хоккея Беларуси не допустила жлобинский «Металлург» к участию в розыгрыше Кубка Салея-2019. Такое решение принято исполкомом ФХБ.

По информации федерации, причиной такого решения стало несоблюдение клубом регламентов соревнований, многолетняя нарастающая задолженность клуба перед ФХБ и игроками, которые были вынуждены обратиться в апелляционный комитет федерации.

Отмечается, что в условиях тотальных долгов и несоблюдения нормативных документов клуб проводил довольно активную селекцию перед стартом сезона, привлекая в свои ряды в том числе новых дорогостоящих хоккеистов с громкими именами из других клубов.

«Если «Металлург» не устранит проблемы до 15 августа, команда не будет допущена и к старту национального чемпионата в экстралиге сезона-2019/2020», - сообщает пресс-служба ФХБ.