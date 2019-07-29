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Облачно и до 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 31 июля

30.07.2019 22:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Облачно и до 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 31 июля
Фото из открытых источников

Облачно и до 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 31 июля В Беларуси на этой неделе станет прохладнее
По информации синоптиков, в среду, 31 июля, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и северных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами по югу возможны грозы. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем - 21-24 градуса тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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