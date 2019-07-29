Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем - 21-24 градуса тепла.
|
Облачно и до 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 31 июля
30.07.2019 22:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем - 21-24 градуса тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)