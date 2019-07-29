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От удара самолёт загорелся: что известно о крушении в Пакистане
Источник материала: СТВ
Новости Пакистана. В Пакистане продолжается расследование крушения военного самолета. На месте катастрофы работают оперативные службы и эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они занимаются поиском и расшифровкой «черных ящиков».
Военный самолет рухнул на жилые дома во время тренировочных полетов. От столкновения с землей воздушное судно загорелось, а пламя перекинулось на ближайшие здания.
Жертвами инцидента стали около 20 человек, в их числе пилоты, экипаж и местные жители. Еще 16 человек получили различные травмы.
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Новости Пакистана. В Пакистане продолжается расследование крушения военного самолета. На месте катастрофы работают оперативные службы и эксперты, сообщили в...
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