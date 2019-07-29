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Количество сделок купли-продажи квартир в Минске в первом полугодии 2019 г. снизилось на 22 %
Источник материала: Интерфакс
В январе — июле 2019-го Национальное кадастровое агентство зарегистрировало 5 849 сделок купли-продажи квартир в Минске, что на 22 % меньше, чем за этот же период 2018 года, сообщило агентство "
В среднем в месяц регистрируется по 975 сделок. При подсчете не учитываются продажи долей и комнат.
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В январе — июле 2019-го Национальное кадастровое агентство зарегистрировало 5 849 сделок купли-продажи квартир в Минске, что на 22 % меньше, чем за этот же период 2018 года,...
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