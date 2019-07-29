Два человека погибли в ДТП в Ошмянском районе - МВД

Источник материала: Интерфакс

Во вторник в 14.50 в Ошмянском районе случилось очередное смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи д.Новоселки девушка 1986 года рождения на Citroen не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.



На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Известно, что погибла сама водитель и мужчина на переднем сиденье 1987 года рождения. Еще один мужчина 1989 года рождения, который находился на заднем сиденье, выжил (ему оказана помощь без госпитализации). Все трое – жители Ошмянского района.



