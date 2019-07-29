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Два человека погибли в ДТП в Ошмянском районе - МВД

30.07.2019 20:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Во вторник в 14.50 в Ошмянском районе случилось очередное смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи д.Новоселки девушка 1986 года рождения на Citroen не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Два человека погибли в ДТП в Ошмянском районе - МВД
На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Известно, что погибла сама водитель и мужчина на переднем сиденье 1987 года рождения. Еще один мужчина 1989 года рождения, который находился на заднем сиденье, выжил (ему оказана помощь без госпитализации). Все трое – жители Ошмянского района.

Два человека погибли в ДТП в Ошмянском районе - МВД

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник в 14.50 в Ошмянском районе случилось очередное смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси. На трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы вблизи...
 
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