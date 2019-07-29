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Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют

30.07.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала себя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют

Пропускная способность на перекрестках значительно увеличилась. А с учетом светофорного регулирования, движение здесь обходится без серьезных пробок. Теперь поворот налево с Дзержинского на Уманскую разрешен только для общественного транспорта, двигающегося из центра.

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Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала...
 
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