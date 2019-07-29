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Левые повороты с проспекта Дзержинского на Уманскую и Щорса открывать не планируют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала себя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пропускная способность на перекрестках значительно увеличилась. А с учетом светофорного регулирования, движение здесь обходится без серьезных пробок. Теперь поворот налево с Дзержинского на Уманскую разрешен только для общественного транспорта, двигающегося из центра.
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Новости Беларуси. Реорганизация движения здесь была связана с транспортным обслуживание гостей и участников вторых Европейских игр и отлично зарекомендовала...
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