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Детскую площадку на Одинцова окружили пчелы. Спасатели вызвали пасечника

30.07.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители дома на улице Одинцова обнаружили рой пчел на детской площадке. Насекомые плотно усеяли поручни горки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Детскую площадку на Одинцова окружили пчелы. Спасатели вызвали пасечника

Пчелиное жужжание слышно было издалека. Местные тут же вызвали на помощь МЧС. Для спасателей такие случаи не редкость. Сотрудники приехали в специальной форме и помогли собрать пчел в пакет их владельцу.

Детскую площадку на Одинцова окружили пчелы. Спасатели вызвали пасечника

Пасечник находился недалеко от площадки и, видимо, не доглядел за насекомыми.

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Новости Беларуси. Жители дома на улице Одинцова обнаружили рой пчел на детской площадке. Насекомые плотно усеяли поручни горки, сообщили в программе «Столичные...
 
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