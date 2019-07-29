ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

30.07.2019 22:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одном из дворов на улице Розы Люксембург 75-летний минчанин заказал в подарок своей дочери цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда курьер их привез, пенсионер оставил букет на лавке, а сам отошел, чтобы оплатить заказ. В этот момент на лавку сели нетрезвые мужчина и женщина. Недолго думая, мужчина забрал цветы и преподнес в подарок своей спутнице.

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

Анастасия Аникейчик, официальный представитель Московского РУВД:
Пенсионер попытался пояснить мужчине, что букет он купил для дочери, и цветы – его. На что злоумышленник оттолкнул дедушку в сторону, забрал букет и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативники Московского РУВД Минска в течение часа задержали злоумышленника, вернули подарок пенсионеру и поздравили его дочь с днем рождения.

Пьяный украл цветы у пенсионера и подарил подруге. Милиция вернула букет

Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет.

Люди в материале: Анастасия Аникейчик
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В одном из дворов на улице Розы Люксембург 75-летний минчанин заказал в подарок своей дочери цветы, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Облачно и до 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 31 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика