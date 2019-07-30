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ГАИ Минской области усилила патрулирование трассы Слобода–Новосады

30.07.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ГАИ Минской области отрабатывает автодорогу Слобода–Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ Минской области усилила патрулирование трассы Слобода–Новосады

Патрули будут следить за ситуацией в Смолевичском, Борисовском районах, а также в Жодино. По статистике превышение скорости, нарушения правил обгона – главные причины аварийности на трассе.

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Новости Беларуси. ГАИ Минской области отрабатывает автодорогу Слобода–Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Патрули будут следить за ситуацией в...
 
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