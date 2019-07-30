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«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

30.07.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 2000 артефактов нашли археологи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Здесь работала экспедиция преподавателей и студентов БГУ. Они нашли фрагменты украшений и одежды, которые подтверждают теорию о происхождении ранних славян с территории белорусского Полесья. Сами артефакты передадут в Солигорский краеведческий музей.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
При изучении этих артефактов белорусскими археологами было подтверждено, что это археологические предметы, принадлежащие II-IV веку.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Юрий Китун, председатель Солигорского межрайонного товарищества охраны памятников истории и культуры:
Пока на этом раскопе что выявлено: мастерская по производству ювелирных изделий. Были найдены тигли – специальные приспособления, горшочки для расплава бронзы, пинцет из двух фрагментов. В прошлом году один фрагмент, один в этом году.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Начались раскопки с того, что три года назад в деревне Ясковичи в пойме реки Морочь археологи нашли лунницы (бронзовые украшения для женской одежды). Позже их передали в Национальную академию наук.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Через год экспедиция из 40 человек вернулась в Солигорский район, чтобы провести полномасштабные раскопки. Работы продолжаются.

«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском

Люди в материале: Виталий Иванов, Юрий Китун
 
 
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Новости Беларуси. Более 2000 артефактов нашли археологи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь работала экспедиция преподавателей и...
 
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