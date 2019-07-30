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«Предметы, принадлежащие II-IV веку»: более 2000 артефактов нашли под Солигорском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 2000 артефактов нашли археологи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь работала экспедиция преподавателей и студентов БГУ. Они нашли фрагменты украшений и одежды, которые подтверждают теорию о происхождении ранних славян с территории белорусского Полесья. Сами артефакты передадут в Солигорский краеведческий музей.
Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Юрий Китун, председатель Солигорского межрайонного товарищества охраны памятников истории и культуры:
Начались раскопки с того, что три года назад в деревне Ясковичи в пойме реки Морочь археологи нашли лунницы (бронзовые украшения для женской одежды). Позже их передали в Национальную академию наук.
Через год экспедиция из 40 человек вернулась в Солигорский район, чтобы провести полномасштабные раскопки. Работы продолжаются.
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Новости Беларуси. Более 2000 артефактов нашли археологи в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь работала экспедиция преподавателей и...
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