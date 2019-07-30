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Жительница Лиды избила пристававшего к ней мужчину крышкой от конфетницы
Источник материала: Lida.Info
Жительница Лиды, чтобы избавиться от приставаний гостя, несколько раз ударила его крышкой от конфетницы.
Житель Новогрудка 1953 года рождения приехал в Лиду по приглашению местной жительницы, жены его умершего брата. Застолье не обошлось без спиртного.
«Со слов женщины, гость стал к ней приставать и не реагировал на слова. Схватив попавшуюся под руки крышку от конфетницы, она нанесла три удара по голове своему обидчику», — рассказали в милиции.
Мужчина обратился за медицинской помощью. После этого уже в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном криминальном характере травмы.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего эксперты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели квартиру. Изъяты следы и вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительному заключению, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), пишет
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Жительница Лиды, чтобы избавиться от приставаний гостя, несколько раз ударила его крышкой от конфетницы. Житель Новогрудка 1953 года рождения приехал в Лиду по...
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