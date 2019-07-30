Жительница Лиды избила пристававшего к ней мужчину крышкой от конфетницы

Источник материала: Lida.Info





Жительница Лиды, чтобы избавиться от приставаний гостя, несколько раз ударила его крышкой от конфетницы.

Житель Новогрудка 1953 года рождения приехал в Лиду по приглашению местной жительницы, жены его умершего брата. Застолье не обошлось без спиртного.

«Со слов женщины, гость стал к ней приставать и не реагировал на слова. Схватив попавшуюся под руки крышку от конфетницы, она нанесла три удара по голове своему обидчику», — рассказали в милиции.

Мужчина обратился за медицинской помощью. После этого уже в правоохранительные органы поступило сообщение о возможном криминальном характере травмы.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего эксперты Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз осмотрели квартиру. Изъяты следы и вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза.