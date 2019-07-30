Лукашенко и Ермошина поговорили о выборах: реакция народа

Talks.by, где ведется модерация и матерные комментарии не публикуются. Цитируем по площадкегде ведется модерация и матерные комментарии не публикуются.





«Для кого эти новости? В стране никого не выбирают с 1994 года».





«Может ну их на фиг эти выборы? Пусть депутатов назначат Высочайшим Повелением из числа самых наидостойнейших и преданнейших. Зато столько денег сэкономим».





«Зачем наплодили этих бездельников...??? Какой совет...??? Какая палата...???»





«Хотят проверить как работает система, а потом можно и президентские проводить, результат очевиден».





«А у нас что - еще и палаты какие-то имеются? И выборы в них? Никогда бы не подумала».





«Надеюсь, сознательные граждане Беларуси и не будут участвовать в подтасовках и махинациях на этих выборах вообще».





«Сэкономите деньги, проведите "выборы" депутатов так, как "выбираете" членов Совета Республики. Народу уже всё равно -- власть и народ живут в разных "странах для жизни"...»





Ну, в общем, вы поняли. Люди не идиоты. Хотя власть упорно старается сделать нас идиотами, причем молчаливыми.