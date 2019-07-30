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Лукашенко и Ермошина поговорили о выборах: реакция народа
Источник материала: Партизан
Новость о встрече Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной по поводу предстоящих парламентских и президентских выборов вызвала предсказуемую реакцию интернет-пользователей.
Цитируем по площадке
«Для кого эти новости? В стране никого не выбирают с 1994 года».
«Может ну их на фиг эти выборы? Пусть депутатов назначат Высочайшим Повелением из числа самых наидостойнейших и преданнейших. Зато столько денег сэкономим».
«Зачем наплодили этих бездельников...??? Какой совет...??? Какая палата...???»
«Хотят проверить как работает система, а потом можно и президентские проводить, результат очевиден».
«А у нас что - еще и палаты какие-то имеются? И выборы в них? Никогда бы не подумала».
«Надеюсь, сознательные граждане Беларуси и не будут участвовать в подтасовках и махинациях на этих выборах вообще».
«Сэкономите деньги, проведите "выборы" депутатов так, как "выбираете" членов Совета Республики. Народу уже всё равно -- власть и народ живут в разных "странах для жизни"...»
Ну, в общем, вы поняли. Люди не идиоты. Хотя власть упорно старается сделать нас идиотами, причем молчаливыми.
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Новость о встрече Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной по поводу предстоящих парламентских и президентских выборов вызвала предсказуемую реакцию...
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