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Лукашенко и Ермошина поговорили о выборах: реакция народа

30.07.2019 22:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новость о встрече Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной по поводу предстоящих парламентских и президентских выборов вызвала предсказуемую реакцию интернет-пользователей.

Лукашенко и Ермошина поговорили о выборах: реакция народа
Цитируем по площадке Talks.by, где ведется модерация и матерные комментарии не публикуются. 

«Для кого эти новости? В стране никого не выбирают с 1994 года».

«Может ну их на фиг эти выборы? Пусть депутатов назначат Высочайшим Повелением из числа самых наидостойнейших и преданнейших. Зато столько денег сэкономим».

«Зачем наплодили этих бездельников...??? Какой совет...??? Какая палата...???»

«Хотят проверить как работает система, а потом можно и президентские проводить, результат очевиден».

«А у нас что - еще и палаты какие-то имеются? И выборы в них? Никогда бы не подумала».

«Надеюсь, сознательные граждане Беларуси и не будут участвовать в подтасовках и махинациях на этих выборах вообще».

«Сэкономите деньги, проведите "выборы" депутатов так, как "выбираете" членов Совета Республики. Народу уже всё равно -- власть и народ живут в разных "странах для жизни"...»

Ну, в общем, вы поняли. Люди не идиоты. Хотя власть упорно старается сделать нас идиотами, причем молчаливыми. 
 
Теги: Новости
 
 
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Новость о встрече Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной по поводу предстоящих парламентских и президентских выборов вызвала предсказуемую реакцию...
 
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