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Когда на самом деле должны были пройти парламентские и президентские выборы?

30.07.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встречаясь с главой ЦИК Лидией Ермошиной, Александр Лукашенко вновь напирал на то, что назначение парламентских выборов на нынешний год это «по закону».

Цитируем.

«Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции».

На самом деле не только в спокойствии дело. Напомним, что срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год — следующий 2020-й. Соответственно, если никто не складывает полномочий досрочно, то выборы должны были пройти практически одновременно. 

Согласно опубликованному на сайте ЦИК Календарю выборов и референдумов, 

- Выборы президента Республики Беларусь по закону должны пройти  не позднее 30 августа 2020 года.

- Выборы депутатов Палаты представителей — не позднее 10 сентября 2020 года,

- Выборы членов Совета республики — не позднее 11 сентября 2020 года.

Таким образом, по справедливости, даже если проводить выборы в этом году, то это должны были быть выборы президентские. 

Но Лукашенко «справедливость» понимает по-своему. Он опять решил обойти закон. В свою, естественно, пользу. 
 
 
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Встречаясь с главой ЦИК Лидией Ермошиной, Александр Лукашенко вновь напирал на то, что назначение парламентских выборов на нынешний год это «по закону».
 
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