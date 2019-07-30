Когда на самом деле должны были пройти парламентские и президентские выборы?

Цитируем.





«Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых «знатоков» о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции».





На самом деле не только в спокойствии дело. Напомним, что срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год — следующий 2020-й. Соответственно, если никто не складывает полномочий досрочно, то выборы должны были пройти практически одновременно.





Согласно опубликованному на сайте ЦИК Календарю выборов и референдумов,





- Выборы президента Республики Беларусь по закону должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.





- Выборы депутатов Палаты представителей — не позднее 10 сентября 2020 года,





- Выборы членов Совета республики — не позднее 11 сентября 2020 года.





Таким образом, по справедливости, даже если проводить выборы в этом году, то это должны были быть выборы президентские.





Но Лукашенко «справедливость» понимает по-своему. Он опять решил обойти закон. В свою, естественно, пользу.