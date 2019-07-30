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Туркменские звёзды шоу-бизнеса клеймят позором распространителей информации о смерти президента

30.07.2019 21:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звезды туркменского шоу-бизнеса одновременно начали клеймить позором людей, сообщивших о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова и призывать подписчиков не верить этим слухам, размещая соответствующие видеоролики с хэш-тегом #duryalan (стоп ложь) в Instagram.




Местный комик Ягшы Гошунов записал обращение, в котором призвал любить родину и проклял клеветников.

«Наша Родина, как куколка, и пусть в ней всегда будет слышен детский смех. Давайте жить с гордостью за нашу Родину. А лица этих клеветников пусть будут выжжены каленым железом! Да здравствует наш уважаемый президент, приведший нас в эту счастливую эпоху!», – приводит перевод обращения издание Turkmen news.

Похожий ролик записала и певица Сельби Тувакгылыджова.

«В эти дни в интернете распространились ложные сообщения, я надеюсь, что вы им не верите и верю, что не поддерживаете. Да защитит Аллах народ и президента от предателей родины», – цитирует Тувакгылыджову Радио «Азатлык».

С похожими призывами и заявлениями выступили и другие знаменитости из Туркменистана.

В это же время проправительственное издание Ориент опубликовало сообщение с критикой анонимных Telegram-каналов, распространяющих «фейковые провокации». В статье не уточняется о какой именно провокации идет речь, но, очевидно, имеются в виду сообщения о смерти президента. Всю вину за это автор публикации возложил на интернет, который дает возможность «очень легко лгать на весь мир».

Соцсеть Instagram и мессенджер Telegram в Туркменистане заблокированы.


До этого никакой реакции со стороны Туркменистана на сообщения о кончине Бердымухамедова, за исключением опровержений работников туркменских посольств, не было, отмечают Хроники Туркменистана.

Согласно официальной версии, президент находится в отпуске до середины августа.

24 июля гостелевидение показало главу государства в телерепортаже, но, несмотря на это, в социальных сетях люди высказывают сомнения в достоверности сюжета. Многие уверены, что запись была сделана раньше, или что был показан двойник президента. Никаких достоверных свидетельств этому нет, но людей смущает долгое отсутствие обычно активного Бердымухамедова в медийном пространстве даже во время отпуска.

21 июля источники «Хроники Туркменистана» сообщили, что тяжело больна мать президента, которая находится в Германии. Получить актуальные данные о ее состоянии пока не удается.
 
 
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Звезды туркменского шоу-бизнеса одновременно начали клеймить позором людей, сообщивших о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова и призывать подписчиков...
 
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