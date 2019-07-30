|
"Ростов" иронично ответил Милевскому, просившему взять его в состав команды
Источник материала: Партизан
В минувший понедельник в ютубе появилось скандальное интервью нападающего брестского Динамо Артёма Милевского, которое продолжает иметь резонанс.
Помимо прочего, Артём заявил, что хотел бы попробовать свои силы в "Ростове". Более того, Милевский признался, что уже звонил главному тренеру команды Валерию Карпину.
Уже во вторник, 30-го июля, ФК "Ростов" в ироничной форме ответил на предложение Артёма. Клуб опубликовал фото, на котором сравнили эпатажного футболиста с форвардом "Ростова" Шомуродовым, использовав скилы из футбольного симулятора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший понедельник в ютубе появилось скандальное интервью нападающего брестского Динамо Артёма Милевского, которое продолжает иметь резонанс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)