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"Ростов" иронично ответил Милевскому, просившему взять его в состав команды

30.07.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувший понедельник в ютубе появилось скандальное интервью нападающего брестского Динамо Артёма Милевского, которое продолжает иметь резонанс.

Помимо прочего, Артём заявил, что хотел бы попробовать свои силы в "Ростове". Более того, Милевский признался, что уже звонил главному тренеру команды Валерию Карпину.

Уже во вторник, 30-го июля, ФК "Ростов" в ироничной форме ответил на предложение Артёма. Клуб опубликовал фото, на котором сравнили эпатажного футболиста с форвардом "Ростова" Шомуродовым, использовав скилы из футбольного симулятора.
 
 
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В минувший понедельник в ютубе появилось скандальное интервью нападающего брестского Динамо Артёма Милевского, которое продолжает иметь резонанс.
 
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