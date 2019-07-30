"Ростов" иронично ответил Милевскому, просившему взять его в состав команды

Помимо прочего, Артём заявил, что хотел бы попробовать свои силы в "Ростове". Более того, Милевский признался, что уже звонил главному тренеру команды Валерию Карпину.





Уже во вторник, 30-го июля, ФК "Ростов" в ироничной форме ответил на предложение Артёма. Клуб опубликовал фото, на котором сравнили эпатажного футболиста с форвардом "Ростова" Шомуродовым, использовав скилы из футбольного симулятора.















