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Минск лидирует по количеству браков и разводов

30.07.2019 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше всего свадеб происходит в Минске, однако столица лидирует и по числу разводов.


Здесь на 14 425 браков пришлось 7 547 разводов. Неутешительная статистика опубликована в новом сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В целом по стране на 60 714 браков приходится 33 152 развода. В 2018 году в Беларуси на 1 000 бракосочетаний зарегистрировано 546 распавшихся семей. Например, в 2017 году на 1 000 браков распалось 483 семьи, в 2016-м — 506, в 2015-м — 402, в 2014-м — 415, в 2013-м — 414.


Городские жители разводятся чаще: на 1000 браков в городе приходилось 570 разводов, в сельской местности это число составило 416.

Кроме того, белорусы не спешат рано создавать семьи. В среднем в 2018 году мужчины вступали в брак в 28,1 года, женщины выходили замуж в 26. В 2017-м мужчины женились в среднем в 27,9 года, а женщины шли под венец в 25,8 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего свадеб происходит в Минске, однако столица лидирует и по числу разводов.
 
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