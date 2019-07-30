Минск лидирует по количеству браков и разводов





сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Здесь на 14 425 браков пришлось 7 547 разводов. Неутешительная статистика опубликована в новом сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь»,корреспондент агентства «Минск-Новости».





В целом по стране на 60 714 браков приходится 33 152 развода. В 2018 году в Беларуси на 1 000 бракосочетаний зарегистрировано 546 распавшихся семей. Например, в 2017 году на 1 000 браков распалось 483 семьи, в 2016-м — 506, в 2015-м — 402, в 2014-м — 415, в 2013-м — 414.









Городские жители разводятся чаще: на 1000 браков в городе приходилось 570 разводов, в сельской местности это число составило 416.





Кроме того, белорусы не спешат рано создавать семьи. В среднем в 2018 году мужчины вступали в брак в 28,1 года, женщины выходили замуж в 26. В 2017-м мужчины женились в среднем в 27,9 года, а женщины шли под венец в 25,8 года.



