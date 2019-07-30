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У Лукашенко появилась возможность встретиться с Трампом

30.07.2019 21:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение Анджея Дуды посетить Польшу. Его визит начнется 31 августа.

Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение Анджея Дуды посетить Польшу. «Визит американского президента начнется 31 августа», - сообщил министр в Канцелярии президента Войцех Колярский.

«Президент США прибудет с визитом в Польшу. Дональд Трамп прилетит 31 августа и пробудет в Варшаве до 2 сентября. В ходе этого визита он примет участие в главных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Это будет уже 9-я встреча президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом», - сказал Войцех Колярский.

Детали визита Дональда Трампа в Варшаву все еще согласовываются. В ближайшее время их представит Белый дом.

Напомним, что на мероприятия в честь начала Первой мировой войны приглашен и Александр Лукашенко. Официального ответа Минск пока не дал.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение Анджея Дуды посетить Польшу. Его визит начнется 31 августа.
 
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