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Цифра дня: сколько будет стоить бюджету каждый депутат?

30.07.2019 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина получила от Александра Лукашенко наказ во время выборов не шиковать.

Цифра дня: сколько будет стоить бюджету каждый депутат?
По словам Лукашенко, лишних денег нет, и государству нельзя тратить лишние деньги на выборы. 

«У нас, слава Богу, люди сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем. Вместе с тем, заметил он, в избирательном процессе будут задействованы лучшие специалисты-интеллигенты – учителя, врачи. Они будут отвлечены на работу [в избиркомах], зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют», - сказал Лукашенко. 

Сколько же будут стоить выборы? Как призналась Лидия Ермошина, "предварительно названа цифра 22 миллиона 224 тысячи белорусских рублей". Грубым счетом — почти 11 миллионов долларов. Таким образом, избрание 1 депутата (а их в белорусском парламенте) стоит 100 тысяч долларов. Избрание членов Совета республики в этой калькуляции мы решили не учитывать, так как это просто обмен бумагами между чиновниками — члены Совета республики народом не избираются. 


Президент обойдется стране значительно дороже. В проекте бюджета на следующий год расходы ЦИК оценены в 36830101 рубль, или более 18 миллионов долларов. Именно в следующем году пройдут президентские выборы. 

Если еще учесть, что результат обоих выборов предрешен, то совершенно непонятно, зачем так лихо разбазариваются бюджетные деньги.
 
 
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Глава Центризбиркома Лидия Ермошина получила от Александра Лукашенко наказ во время выборов не шиковать.
 
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