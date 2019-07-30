В Беларуси избирательная кампания более консервативная и традиционная, чем в России – глава ЦИК

Источник материала: Интерфакс

Избирательная кампания в Беларуси является более консервативной и традиционной, чем в соседних странах – например, в России, считает глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. По ее мнению, главная причина данного отличия заключается в тех финансовых средствах, которые в нее вкладываются.

"У нас просто избирательная кампания очень традиционная, консервативная, и она не предусматривает вложение больших средств, может быть, это кажется скучным", - пояснила она в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

В качестве положительного аспекта "скучной" избирательной кампании глава ЦИК назвала отсутствие суеты, что позволяет избирателю спокойно и без всяких дней тишины определиться с выбором.

"Если в предвыборную агитацию вложены большие деньги - а они вкладываются и в Украине, и в Российской Федерации, - то там на результат работают и политтехнологи, и информационные технологи. И они должны отрабатывать свой хлеб. Создается соответствующий продукт информационный, который подавляет избирателя", -

В Беларуси же, по словам Ермошиной, кандидатам в депутаты выдвижение не стоит ничего, кроме моральных издержек и небольших личных затрат, связанных с переездом или изготовлением листовок.

Глава ЦИК Беларуси привела также в пример политическую ситуацию в Великобритании, где только на поддержание жесткого выхода из состава Евросоюза, жесткий Брексит, премьер-министр страны готов потратить сумму более 120 миллионов фунтов.

"Только на агитацию, не просто за Брексит, а за быстрый Брексит. У нас деньги вкладываются в выборы минимальные и работают у нас общественники – то есть в свободное от работы время, по-старинке, не прибегая к каким-то особым информационным технологиям", - отметила Ермошина.

Как сообщалось, во вторник глава ЦИК внесла президенту Беларуси предложения провести досрочные парламентские выборы в ноябре – в верхнюю палату (Совет республики) – 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) – 17 ноября 2019 года.