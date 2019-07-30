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Избирательное законодательство в Беларуси будет меняться только после изменения Конституции - ЦИК

30.07.2019 22:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что в стране не намерены менять избирательное законодательство до тех пор пока не будет изменена Конституция.

"Закон будет меняться (избирательный - ИФ). Но, как вы знаете, позиция главы государства - не менять закон пока мы не изменим Конституцию . Пока действует старая система, нет смысла вносить декоративные изменения", - сказала Ермошина в интервью телеканалу "Беларусь 1" .

Глава ЦИК напомнила, что последний раз избирательное законодательство в стране менялось порядка 20 лет назад. "Очень многое устарело. Устарело такое понятия как трудовой коллектив, которого, в принципе, нет в гражданском законодательстве, устарело такое понятие как государственные средства массовой информации - их становится все меньше. То, что было в 2000 году, когда принималось (действующее - ИФ) законодательство конечно изменилось", - отметила она.

"Но могу сказать, что ЦИК своими постановлениями весьма модернизирует избирательные нормы: там, где мы можем не меняя закон дать какую-то современную правоприменительную практику, мы это делаем", - добавила Ермошина.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в Беларуси планируется изменить Конституцию, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и "транзита" власти.

"Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной", - сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в марте текущего года.

"Я думал над этим вопросом, этот вопрос у меня в поле зрения. У любого президента, если он решил закончить политическую карьеру - это наиважнейший вопрос. Это обозвали транзит власти, но я на это шире смотрю. Я смотрю, какая будет наша Беларусь, какая страна достанется нашим детям. Это очень тяжелый и очень важный вопрос", - подчеркнул президент.

При этом он заявил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. "Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя", - сказал президент.

В то же время, по словам Лукашенко, предложения об изменении Конституции он озвучит уже в ходе предвыборной кампании.

Президентские выборы в Беларуси, как ожидается, состоятся летом 2020 года.

 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что в стране не намерены менять избирательное законодательство до тех пор пока не будет изменена...
 
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