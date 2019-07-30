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Ермошина рассказала, почему считает 17 ноября идеальным временем проведения выборов

30.07.2019 22:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Середина ноября является идеальным временем проведения парламентских выборов в Беларуси, считает председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина.

"Выдвижение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут удобные комфортные условия для работы на улицах. Не в январе, когда мы вынуждены были просить власти разрешить сбор подписей в подземных переходах, чего делать нельзя", - пояснила она в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник вечером.

Также она обратила внимание на то, что предвыборная агитация должна в таком случае начаться в середине октября, и это также должно быть благоприятно по погодным условиям. Сами выборы в случае их утверждения пройдут 17 ноября, "потому что эта дата не отвергается".

"Пока возражения по этой дате нет, я их не слышала. Это тоже очень хорошая дата, это, во-первых, ноябрь – такой стационарный месяц, когда все население находится на местах, проживает по основному месту регистрации, и я думаю, что это все будет способствовать организованности выборов, и, естественно, положительно повлияет на явку избирателе", - сказала Ермошина.

Как сообщалось, во вторник глава ЦИК внесла президенту Беларуси предложения провести досрочные парламентские выборы в ноябре – в верхнюю палату (Совет республики) – 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) – 17 ноября 2019 года.

 
 
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Середина ноября является идеальным временем проведения парламентских выборов в Беларуси, считает председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина.
 
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