Источник материала: Soligorsk News



Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом. Автор: Эдуард Кидяев.

В пункте пропуска «Новая Гута» жительница Солигорска не смогла выехать из страны. На момент проверки ее паспорт был недействительным уже 12 лет, сообщили в Госпогранкомитете.

Кроме того, недействительные документы также были изъяты в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Словечно» и «Александровка» у двух женщин и мужчины: 2 просроченных и один — в ветхом состоянии (отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки их вклеить, испорченные под воздействием влаги фото).



В «Веселовке» молодой человек предъявил свой паспорт, который находился в списке утерянных либо украденных.







В результате невнимательного отношения к своему основному документу граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Их путешествие завершилось, так и не начавшись.



С начала сезона отпусков около полусотни граждан Беларуси не смогли выехать за рубеж из-за недействительных паспортов. В основном они пытались пересечь границу по просроченным документам, с порванными и разрисованными страницами, размытыми фотографиями и печатями.



Госпогранкомитет напоминает, что перед заграничной поездкой нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание возникновения подобных ситуаций.

