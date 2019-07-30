ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.

31.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


23 июля 2019 17:26 3102

Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.

Автор: Эдуард Кидяев.

В пункте пропуска «Новая Гута» жительница Солигорска не смогла выехать из страны. На момент проверки ее паспорт был недействительным уже 12 лет, сообщили в Госпогранкомитете.

Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.

Кроме того, недействительные документы также были изъяты в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Словечно» и «Александровка» у двух женщин и мужчины: 2 просроченных и один — в ветхом состоянии (отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки их вклеить, испорченные под воздействием влаги фото).

В «Веселовке» молодой человек предъявил свой паспорт, который находился в списке утерянных либо украденных.

Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.

В результате невнимательного отношения к своему основному документу граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Их путешествие завершилось, так и не начавшись.

С начала сезона отпусков около полусотни граждан Беларуси не смогли выехать за рубеж из-за недействительных паспортов. В основном они пытались пересечь границу по просроченным документам, с порванными и разрисованными страницами, размытыми фотографиями и печатями.

Госпогранкомитет напоминает, что перед заграничной поездкой нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание возникновения подобных ситуаций.

Источник: ГОСПОГРАНКОМИТЕТ РБ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля 2019 17:26 3102 Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Повысят пенсии и пособия: что еще изменится в Беларуси с 1 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
31.07.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские сумки из натуральной кожи фото вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика