|
Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.
31.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 июля 2019 17:26 3102
Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с недействительным паспортом.
В пункте пропуска «Новая Гута» жительница Солигорска не смогла выехать из страны. На момент проверки ее паспорт был недействительным уже 12 лет,
Кроме того, недействительные документы также были изъяты в пунктах пропуска «Новая Рудня», «Словечно» и «Александровка» у двух женщин и мужчины: 2 просроченных и один — в ветхом состоянии (отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки их вклеить, испорченные под воздействием влаги фото).
В результате невнимательного отношения к своему основному документу граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Их путешествие завершилось, так и не начавшись.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля 2019 17:26 3102 Жительница г. Солигорска пыталась уехать за границу с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)