Источник материала: Новости Волковыска

Для реализации Указа президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства» президентом Республики Беларусь подписан Закон «Об изменении законов» в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Документом усовершенствован порядок исполнения административного взыскания в виде лишения специального права за нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в части, касающейся аннулирования и повторного получения разрешения на гражданское оружие.

В частности, предусматривается введение административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные нарушения в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты с одновременным ужесточением мер ответственности за наиболее грубые правонарушения (вплоть до лишения специального права) и конкретизацией соответствующих административных составов.

Согласно Закону физические лица наделяются правом реализации имеющегося у них на законных основаниях оружия, его безвозмездной передачи организациям, имеющим право на оборот оружия (к примеру, воинским формированиям, организациям физической культуры и спорта), с уведомлением органов внутренних дел.