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Повысят пенсии и пособия: что еще изменится в Беларуси с 1 августа
Источник материала: Myfin
Изменится БПМ
С 1 августа изменится
Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, меняются и минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп. Увеличатся минимальные трудовые пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам.
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