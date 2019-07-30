Повысят пенсии и пособия: что еще изменится в Беларуси с 1 августа

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Изменится БПМ

С 1 августа изменится бюджет прожиточного минимума (БПМ), который установлен в размере 230,91 рубля (на 3,1% больше действующего в июле).

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, меняются и минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп. Увеличатся минимальные трудовые пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам.