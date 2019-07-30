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За что стоит переплатить при выборе бизнес-седана? Разбираемся на тест-драйве Audi A6

31.07.2019 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что лучше — 245 «лошадок» или 340? Ответ кажется очевидным. Но зачастую при такой разнице в мощности отличия в динамике не столь велики, как в цене. За что же стоит переплатить, а на чем сэкономить при выборе авто? Мы попытались разобраться на примере нового поколения Audi A6.


Начнем с того, что даже весьма преданному поклоннику машин с четырьмя кольцами на логтипе довольно трудно угадать, какая техническая начинка находится в подкапотном пространстве той или иной версии современных Audi. Что значит индекс «44» на багажнике? Что скрывается за индексом «55»? Непонятно.


Эти индексы весьма условно указывают на мощность и развиваемый двигателями крутящий момент, но не дают никакого представления о рабочем объеме силового агрегата. Просто запомните: на Audi A6 45 TFSI установлен 2-литровый турбомотор, а на 55 TFSI — V-образная трехлитровая «турбошестерка». Максимальная мощностная отдача в первом случае составляет 245 л.с., а во втором — 340 л.с. Начнем наше сравнение с этой точки.

Стоит ли переплачивать за более мощный двигатель?


Технические данные обещают почти 2-секундный выигрыш в разгоне до 100 км/ч. Если младшая версия достигает такой скорости за 6,8 секунд после старта с места, то старшая делает это за впечатляющие 5,1 секунду. Разница заметна, причем мокрый асфальт с лужами не мешает обеим Audi A6 энергично и невесомо «пулять» с места. Безусловно, более мощная Audi A6 здорово впечатывает тела пассажиров в кресла и вообще без напряжения разменивает не только первую, но и вторую сотню километров. Но нужна ли такая динамика?


На самом деле, двухлитровый 245-сильный двигатель тоже обладает солидным запасом тяги и даже после отметки в 150 км/ч на спидометре продолжает упрямо ускорять немецкий бизнес-седан. На наш взгляд, мощностного потенциала 2-литрового мотора хватает «за глаза». Младшая версия ни в коем случае не «эконом-вариант». Всех ее «лошадок» хватит для того, чтобы каждый день напоминать вам о том, что у вас действительно быстрый и динамичный автомобиль.

Справедливости ради отметим, что 340-сильный Audi A6 гораздо «злее» и резче в откликах на педаль акселератора в режиме Dynamic. В этом режиме немецкий седан забывает о том, что относится к бизнес-классу и каждой стрункой своей технологичной души демонстрирует взрывной спортивный потенциал. Машина резко и упрямо бросается вперед при легоньком касании правой педали, грозно и громко рычит шестью цилиндрами. Кайф! Главное не задавить на какого-нибудь тихохода, плетущегося в левой полосе. 2-литровый Audi A6 просто не может превращаться в такую «зверюгу» и в том же динамичном режиме ускоряется без подобной ярости.

Стоит ли заказывать полноуправлямое шасси?


В восьмом поколении Audi A6 обзавелся полноуправляемой подвеской. В двух словах: за доплату на подрамнике задней оси появляется рулевая рейка с тягами, которые в пределах 5° изменяют угол поворота задних колес. Зачем это нужно? На малых скоростях задние колеса поворачиваются в противофазе с передними, что заметно уменьшает радиус разворота. На высоких скоростях задние колеса поворачивают синхронно с передними (но не более чем на 5°). На самом деле такое решение пришло если не из автоспорта, то из сегмента суперкаров и нужно для того, чтобы увеличить устойчивость машины в виражах.


Поверьте, это работает! Полноуправляемым шасси укомплектован мощный 3-литровый Audi A6. После такой же машины, но с 2-литровым мотором и обычным шасси он кажется невероятно юрким и маневренным. При маневрировании — на слаломе или в «лосином» тесте — создается впечатление, что задние колеса расположены прямо позади водительского кресла. Да-да, реальный эффект доворота задних колес ощущаешь буквально копчиком!

Обычно из двух одинаковые моделей, но с разными по объемам двигателями более юркой кажется машина с более компактным двигателем. Но благодаря полноуправляемому шасси все иначе. Заведомо чуть более тяжелый Audi A6 с 3-литровым двигателем кажется на полтонны легче. Разницы в ощущении руля, в информативности управления нет, но модель с продвинутым шасси очень легко и быстро маневрирует. И если на «медленном» слаломе такая возможность кажется лишней и ненужной, то на быстром слаломе один Audi A6 демонстрирует заметные преимущества.


Спасибо дождю, который намочил асфальт позволил нащупать предел сцепления шин с дорогой. На быстрой змейке Audi A6 с простой подвеской заставляет маневрировать и лавировать между конусами более плавно и аккуратно. Если шины «поскальзываются», то машина немного уходит с намеченной траектории.

Полноуправляемый Audi A6 едет как по рельсам и гораздо динамичнее! Во-первых, скорость по спидометру на 20 км/ч выше. Во-вторых, маневры совершать легче и это при том, что машина лавирует гораздо быстрее. Субъективно кажется, что часть ответственности за успешный быстрый маневр на мокром асфальте переложена с передних колес на задние. В результате Audi A6 буквально ныряет в вираж, не упирается и не соскальзывает передней осью.

В общем, за полноуправляемое шасси мы бы заплатили. Оно дает новый опыт управления автомобилем, дает заметный выигрыш в радиусе разворота и заметно увеличивает устойчивость при быстрых маневрах.

В пресловутом «лосином тесте» полноуправляемый Audi A6 дает больше шансов быстрее и безопаснее увернуться от условного препятствия на дороге, а также легче и стабильнее возвращается в свою полосу. Ради интереса мы доводили скорость при объезде «лося» до излишней. Полноуправляемый Audi A6 непродолжительно поскользил передней осью в момент возвращения в свою полосу, при этом чувствовалось, что задние колеса сохранили сцепление и уводили корму в нужную сторону. Автомобиль с обычным шасси дольше скользил передней осью, а, значит, чуть больше времени находился не в своей полосе после объезда «лося» и сильнее полагался на вмешательство системы стабилизации.

Audi A6, который «объелся озверина»

На большой презентации на полигоне засветился и Audi S6, но это была модель предыдущего поколения. Эта машина сошла с конвейера 4 года назад, но находится в отличной форме. Под капотом — неистовый и громогласно рычащий двигатель, скрывающийся под интригующим индексом V8T. Его 4-литровый битурбомотор развивает 450 л.с. и позволяет разменивать первую сотню за 4,4 секунды.


Audi S6 легко легко берет рубеж в 250 км/ч. Первые несколько секунд разгона напоминают взлет! Голову невозможно оторвать от подголовника. Только в районе 150 км/ч такой суперкар в четырехдверном кузове перестает мчать, задрав нос, и впечатывать в сиденье. Зверюга! А тем временем стрелка спидометра оставляет слева от себя отметку в 200 км/ч!

Двигатель неистовый, шасси плотное и сбитое. Для бизнес-класса это чересчур! Не седан, а гоночный болид! Кстати, устойчивость на быстрой змейке с учетом «пассивного» шасси — феноменальная. Но и шины у Audi A6 специальные — с крепким гоночным зацепом, не пропадающим даже на мокром асфальте.


На таком болиде интересно рулить и мчать с оглядкой на Audi A6 новейшего поколения. Почему? Дело в том, что на S6 привод Quattro реализован на основе честного механического дифференциала типа Torsen с несимметричным распределением крутящего момента. А вот Audi A6 c двух- и трехлитровыми бензиновыми турбомоторами распределяют крутящий момент между осями при помощи межосевой электромагнитной муфты и особой задней главной передачи, способной механически отсоединять правую полуось. Полный привод Quattro с технологией Ultra задуман для снижения потерь в трансмиссии и улучшения топливной экономичности. Но с точки зрения пользователя, даже искушенного, он ни в чем не уступает классическому «не разъединяемому» Quattro.


Выводы

Дай нам волю (и деньги), мы бы выбрали Audi A6 с 2-литровым турбомотором, полным приводом и с удовольствием доплатили бы за полноуправляемое шасси. Также наш кошелек проголосовал бы за салон S line, который понравился креслами с более глубокой посадкой и лучшей боковой поддержкой.

 
 
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Всегда ли нужно больше динамики? Или лучше доплатить не за мощный двигатель, а за более полезные опции? С этим мы разобрались на большом тест-драйве Audi.
 
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