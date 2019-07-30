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Нужно ли менять карточку, если забыли пин-код от нее

31.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну с кем не бывает: вчера помнили, а сегодня уже забыли пин-код от своей банковской карточки. Раньше для восстановления доступа к деньгам оставалось только перевыпустить «пластик». Теперь во многих банках можно восстановить пин-код или заменить на новый в интернет-банке или приложении. И для этого не обязательно помнить прежние «четыре цифры». FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков можно сменить или восстановить пин-код без знания старого, а по каким — забывчивым пользователям «светит» только замена пароля в банкомате или перевыпуск «пластика».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напоминаем, если вы хотите именно сменить пин-код (а не восстановить), банки просят следовать некоторым правилам безопасности:

  • Не заменять пароль на числа в возрастающей или убывающей последовательности (например, 1234 или 3210);
  • Нельзя, чтобы пароль состоял из повторяющихся цифр (1111 или 4444);
  • Не использовать комбинации 192, 193, 197, 200 и т.д., которые часто связаны с годом рождения. И вообще лучше не эксплуатировать дату рождения в таких случаях;
  • пин-код должен содержать не меньше двух разных цифр;
  • Также банки просят не использовать устоявшиеся сочетания цифр, которые могут быть известны многим людям (например, 1488).

Такие ограничения обеспечивают безопасность использования банковской карты (даже при смене пин-кода) и сохраняют конфиденциальность данных для предотвращения возможных несанкционированных действий третьих лиц.

Каталог карточек белорусских банков. Заказ карты online

Название банка

Смена пин-кода в банкомате (нужно знать старый)

Через интернет-банкинг/приложение и в др. случаях

(прежний пароль не нужен)

Альфа-Банк

3 BYN

Можно, если карта выпущена после 02/19. Без комиссии

Банк БелВЭБ

2.50 BYN

В интернет-банке можно сменить пин-код дважды в месяц бесплатно. Новый предоставляет система.

Банк Дабрабыт

Сменить пин -код можно в банкомате Белгазпромбанка. Стоимость — 2 BYN.

нет такой возможности

Банк Решение

1.50 BYN, по счетам в иностранной валюте — без комиссии.

нет такой возможности

Белагропромбанк

5 BYN.

нет такой возможности

Беларусбанк

3 BYN, 1,5USD/EUR или 100 RUB.

нет такой возможности

Белгазпромбанк

2 BYN

Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его с помощью отправки запроса. Для Velcom (кроме тар. плана «Привет») и МТС — *128*2*5*XXXX# вызов

XXXX — последние 4 цифры номера карточки.

Для тар. план «Привет» или Лайф — нужно отправить на номер 2472 смс:

«REPPINXXXX»

где XXXX — последние 4 цифры номера карточки.

Отправить запросы можно только 3 раза за все время, в ином случае — перевыпуск карты.

Банк ВТБ (Беларусь)

Без комиссии

В интернет-банке и моб. приложении — без комиссии. Также можно сменить пин-код при обращении по телефону: +375 (17,29,33) 3 091 515 — пароль присылается по смс. Комиссия — 3 BYN.

Идея Банк

0.25 BYN

Можно сменить 1 раз пин-код бесплатно, последующие — 3 BYN. Пароль подбирается системой автоматически.

МТБанк

2,70 BYN

Можно сменить в интернет-банке или при обращении в контакт-центр. В последнем случае нужно уточнить ФИО держателя карты (полностью), дату рождения, кодовое слово, идентификационный номер паспорта, номер телефона, цифры карты (первые 6, последние 4). Без комиссии

Паритетбанк

5 BYN

 нет такой возможности

Приорбанк

Можно сменить пин по чиповым карточкам, комиссия — 2 BYN.

В интернет-банке/мобильном приложении можно только попробовать разблокировать карту (если ввели 3 раза неверный пин-код). Для этого нужно выбрать необходимую карту, нажать «Подробнее», «Количество попыток неверного ввода PIN» и предложение сбросить попытки. Если вы не вспомните верный пин, остается только перевыпуск карты.

РРБ-Банк

нет такой возможности

нет такой возможности

Технобанк

Только по картам Visa/MasterCard. Комиссия — 2 BYN.

 нет такой возможности

Франсабанк

3 BYN /2 USD/ EUR/100 RUB

 нет такой возможности

Цептер Банк

2.50 BYN. По валютным картам пароль сменить нельзя

 нет такой возможности

Белорусский народный банк

2.50 BYN

 нет такой возможности

Белинвестбанк

3 BYN

Если вы получали ПИН-код в сообщении, то в течение первых 90 дней с момента получения карты, можно восстановить пароль. Для это можно также обратиться в отделение банка. Стоимость — 2.20 BYN.

БСБ Банк

нет такой возможности

нет такой возможности

БТА Банк

3.99 BYN

нет такой возможности

БПС-Сбербанк

1 BYN

В моб. приложении можно установить новый пин, комиссия — 1 BYN.

Статусбанк

 нет такой возможности

Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его в интернет-банке/моб.приложении. Сообщение со старым пином придет на указанный телефон. Комиссия — 3.5 BYN.

Смена ПИН-кода в банкомате (нужно знать старый)

Через интернет-банкинг/приложение и в др. случаях

(прежний пароль не нужен)
Альфа-Банк

3 BYN

Можно, если карта выпущена после 02/19. Без комиссии
Банк БелВЭБ

2.50 BYN

В интернет-банке можно сменить пин-код дважды в месяц бесплатно. Новый предоставляет система.
Банк Дабрабыт

Сменить пин -код можно в банкомате Белгазпромбанка. Стоимость — 2 BYN.

нет такой возможности
Банк Решение

1.50 BYN, по счетам в иностранной валюте — без комиссии.

нет такой возможности
Белагропромбанк

5 BYN.

нет такой возможности
Беларусбанк

3 BYN, 1,5USD/EUR или 100 RUB.

нет такой возможности
Белгазпромбанк

2 BYN

Если изначально получали ПИН-код по смс, то можно восстановить его с помощью отправки запроса. Для Velcom (кроме тар. плана «Привет») и МТС — *128*2*5*XXXX# вызов

XXXX — последние 4 цифры номера карточки.

Для тар. план «Привет» или Лайф — нужно отправить на номер 2472 смс:

«REPPINXXXX»

где XXXX — последние 4 цифры номера карточки.

Отправить запросы можно только 3 раза за все время, в ином случае — перевыпуск карты.
Банк ВТБ (Беларусь)

Без комиссии

В интернет-банке и моб. приложении — без комиссии. Также можно сменить ПИН-код при обращении по телефону: +375 (17,29,33) 3 091 515 — пароль присылается по смс. Комиссия — 3 BYN.
Идея Банк

0.25 BYN

Можно сменить 1 раз ПИН-код бесплатно, последующие — 3 BYN. Пароль подбирается системой автоматически.
МТБанк

2,70 BYN

Можно сменить в интернет-банке или при обращении в контакт-центр. В последнем случае нужно уточнить ФИО держателя карты (полностью), дату рождения, кодовое слово, идентификационный номер паспорта, номер телефона, цифры карты (первые 6, последние 4). Без комиссии
Паритетбанк

5 BYN

 нет такой возможности
Приорбанк

Можно сменить пин по чиповым карточкам, комиссия — 2 BYN.

В интернет-банке/мобильном приложении можно только попробовать разблокировать карту (если ввели 3 раза неверный пин-код). Для этого нужно выбрать необходимую карту, нажать «Подробнее», «Количество попыток неверного ввода PIN» и предложение сбросить попытки. Если вы не вспомните верный пин, остается только перевыпуск карты.
РРБ-Банк

-

нет такой возможности
Технобанк

Только по картам Visa/MasterCard. Комиссия — 2 BYN.

 нет такой возможности
Франсабанк

3 BYN /2 USD/ EUR/100 RUB

 нет такой возможности
Цептер Банк

2.50 BYN. По валютным картам пароль сменить нельзя

 нет такой возможности
Белорусский народный банк

2.50 BYN

 нет такой возможности
Белинвестбанк

3 BYN

Если вы получали ПИН-код в сообщении, то в течение первых 90 дней с момента получения карты, можно восстановить пароль. Для это можно также обратиться в отделение банка. Стоимость — 2.20 BYN.
БСБ Банк

-

нет такой возможности
БТА Банк

3.99 BYN

нет такой возможности
БПС-Сбербанк

1 BYN

В моб. приложении можно установить новый пин, комиссия — 1 BYN.
Статусбанк

-

Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его в интернет-банке/моб.приложении. Сообщение со старым пином придет на указанный телефон. Комиссия — 3.5 BYN.
Переводы с карты на карту любого банка Беларуси
 
 
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