Нужно ли менять карточку, если забыли пин-код от нее

Источник материала: Tut.by

Ну с кем не бывает: вчера помнили, а сегодня уже забыли пин-код от своей банковской карточки. Раньше для восстановления доступа к деньгам оставалось только перевыпустить «пластик». Теперь во многих банках можно восстановить пин-код или заменить на новый в интернет-банке или приложении. И для этого не обязательно помнить прежние «четыре цифры». FINANCE.TUT.BY выяснил, по картам каких банков можно сменить или восстановить пин-код без знания старого, а по каким — забывчивым пользователям «светит» только замена пароля в банкомате или перевыпуск «пластика».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напоминаем, если вы хотите именно сменить пин-код (а не восстановить), банки просят следовать некоторым правилам безопасности:

Не заменять пароль на числа в возрастающей или убывающей последовательности (например, 1234 или 3210);

Нельзя, чтобы пароль состоял из повторяющихся цифр (1111 или 4444);

Не использовать комбинации 192, 193, 197, 200 и т.д., которые часто связаны с годом рождения. И вообще лучше не эксплуатировать дату рождения в таких случаях;

пин-код должен содержать не меньше двух разных цифр;

Также банки просят не использовать устоявшиеся сочетания цифр, которые могут быть известны многим людям (например, 1488).

Такие ограничения обеспечивают безопасность использования банковской карты (даже при смене пин-кода) и сохраняют конфиденциальность данных для предотвращения возможных несанкционированных действий третьих лиц.

Название банка Смена пин-кода в банкомате (нужно знать старый) Через интернет-банкинг/приложение и в др. случаях (прежний пароль не нужен) Альфа-Банк 3 BYN Можно, если карта выпущена после 02/19. Без комиссии Банк БелВЭБ 2.50 BYN В интернет-банке можно сменить пин-код дважды в месяц бесплатно. Новый предоставляет система. Банк Дабрабыт Сменить пин -код можно в банкомате Белгазпромбанка. Стоимость — 2 BYN. нет такой возможности Банк Решение 1.50 BYN, по счетам в иностранной валюте — без комиссии. нет такой возможности Белагропромбанк 5 BYN. нет такой возможности Беларусбанк 3 BYN, 1,5USD/EUR или 100 RUB. нет такой возможности Белгазпромбанк 2 BYN Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его с помощью отправки запроса. Для Velcom (кроме тар. плана «Привет») и МТС — *128*2*5*XXXX# вызов XXXX — последние 4 цифры номера карточки. Для тар. план «Привет» или Лайф — нужно отправить на номер 2472 смс: «REPPINXXXX» где XXXX — последние 4 цифры номера карточки. Отправить запросы можно только 3 раза за все время, в ином случае — перевыпуск карты. Банк ВТБ (Беларусь) Без комиссии В интернет-банке и моб. приложении — без комиссии. Также можно сменить пин-код при обращении по телефону: +375 (17,29,33) 3 091 515 — пароль присылается по смс. Комиссия — 3 BYN. Идея Банк 0.25 BYN Можно сменить 1 раз пин-код бесплатно, последующие — 3 BYN. Пароль подбирается системой автоматически. МТБанк 2,70 BYN Можно сменить в интернет-банке или при обращении в контакт-центр. В последнем случае нужно уточнить ФИО держателя карты (полностью), дату рождения, кодовое слово, идентификационный номер паспорта, номер телефона, цифры карты (первые 6, последние 4). Без комиссии Паритетбанк 5 BYN нет такой возможности Приорбанк Можно сменить пин по чиповым карточкам, комиссия — 2 BYN. В интернет-банке/мобильном приложении можно только попробовать разблокировать карту (если ввели 3 раза неверный пин-код). Для этого нужно выбрать необходимую карту, нажать «Подробнее», «Количество попыток неверного ввода PIN» и предложение сбросить попытки. Если вы не вспомните верный пин, остается только перевыпуск карты. РРБ-Банк нет такой возможности нет такой возможности Технобанк Только по картам Visa/MasterCard. Комиссия — 2 BYN. нет такой возможности Франсабанк 3 BYN /2 USD/ EUR/100 RUB нет такой возможности Цептер Банк 2.50 BYN. По валютным картам пароль сменить нельзя нет такой возможности Белорусский народный банк 2.50 BYN нет такой возможности Белинвестбанк 3 BYN Если вы получали ПИН-код в сообщении, то в течение первых 90 дней с момента получения карты, можно восстановить пароль. Для это можно также обратиться в отделение банка. Стоимость — 2.20 BYN. БСБ Банк нет такой возможности нет такой возможности БТА Банк 3.99 BYN нет такой возможности БПС-Сбербанк 1 BYN В моб. приложении можно установить новый пин, комиссия — 1 BYN. Статусбанк нет такой возможности Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его в интернет-банке/моб.приложении. Сообщение со старым пином придет на указанный телефон. Комиссия — 3.5 BYN.

Смена ПИН-кода в банкомате (нужно знать старый) Через интернет-банкинг/приложение и в др. случаях (прежний пароль не нужен) Альфа-Банк 3 BYN Можно, если карта выпущена после 02/19. Без комиссии Банк БелВЭБ 2.50 BYN В интернет-банке можно сменить пин-код дважды в месяц бесплатно. Новый предоставляет система. Банк Дабрабыт Сменить пин -код можно в банкомате Белгазпромбанка. Стоимость — 2 BYN. нет такой возможности Банк Решение 1.50 BYN, по счетам в иностранной валюте — без комиссии. нет такой возможности Белагропромбанк 5 BYN. нет такой возможности Беларусбанк 3 BYN, 1,5USD/EUR или 100 RUB. нет такой возможности Белгазпромбанк 2 BYN Если изначально получали ПИН-код по смс, то можно восстановить его с помощью отправки запроса. Для Velcom (кроме тар. плана «Привет») и МТС — *128*2*5*XXXX# вызов XXXX — последние 4 цифры номера карточки. Для тар. план «Привет» или Лайф — нужно отправить на номер 2472 смс: «REPPINXXXX» где XXXX — последние 4 цифры номера карточки. Отправить запросы можно только 3 раза за все время, в ином случае — перевыпуск карты. Банк ВТБ (Беларусь) Без комиссии В интернет-банке и моб. приложении — без комиссии. Также можно сменить ПИН-код при обращении по телефону: +375 (17,29,33) 3 091 515 — пароль присылается по смс. Комиссия — 3 BYN. Идея Банк 0.25 BYN Можно сменить 1 раз ПИН-код бесплатно, последующие — 3 BYN. Пароль подбирается системой автоматически. МТБанк 2,70 BYN Можно сменить в интернет-банке или при обращении в контакт-центр. В последнем случае нужно уточнить ФИО держателя карты (полностью), дату рождения, кодовое слово, идентификационный номер паспорта, номер телефона, цифры карты (первые 6, последние 4). Без комиссии Паритетбанк 5 BYN нет такой возможности Приорбанк Можно сменить пин по чиповым карточкам, комиссия — 2 BYN. В интернет-банке/мобильном приложении можно только попробовать разблокировать карту (если ввели 3 раза неверный пин-код). Для этого нужно выбрать необходимую карту, нажать «Подробнее», «Количество попыток неверного ввода PIN» и предложение сбросить попытки. Если вы не вспомните верный пин, остается только перевыпуск карты. РРБ-Банк - нет такой возможности Технобанк Только по картам Visa/MasterCard. Комиссия — 2 BYN. нет такой возможности Франсабанк 3 BYN /2 USD/ EUR/100 RUB нет такой возможности Цептер Банк 2.50 BYN. По валютным картам пароль сменить нельзя нет такой возможности Белорусский народный банк 2.50 BYN нет такой возможности Белинвестбанк 3 BYN Если вы получали ПИН-код в сообщении, то в течение первых 90 дней с момента получения карты, можно восстановить пароль. Для это можно также обратиться в отделение банка. Стоимость — 2.20 BYN. БСБ Банк - нет такой возможности БТА Банк 3.99 BYN нет такой возможности БПС-Сбербанк 1 BYN В моб. приложении можно установить новый пин, комиссия — 1 BYN. Статусбанк - Если изначально получали пин-код по смс, то можно восстановить его в интернет-банке/моб.приложении. Сообщение со старым пином придет на указанный телефон. Комиссия — 3.5 BYN.