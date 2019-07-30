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Витебская ГАИ ищет родных сбитого авто мужчины. Сам он в реанимации и не может рассказать о себе

31.07.2019 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госавтоинспекция ищет родственников или знакомых мужчины, которого 30 июля сбил Volkswagen Tiguan на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Черняховского в Витебске.


Фото: t.me/Incidentbelarus

ДТП произошло около часа дня 30 июля недалеко от дома № 6 на проспекте Черняховского. По предварительной информации, 39-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Строителей в направлении Московского проспекта, сбил мужчину, который переходил дорогу на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.

Пешеход получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы.

У мужчины не было никаких документов, а сам он не способен ничего рассказать милиции. На вид ему 45−50 лет, рост 175−180 см. На нем были серая кофта и синие джинсы.

Госавтоинспекция просит всех, кто что-либо знает о пострадавшем, обратиться по телефонам: +375 29 721−44−44, +375 29 621−44−44 или 8 0212 258-44-44.

 
Теги: Витебск
 
 
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ДТП произошло около часа дня 30 июля недалеко от дома № 6 на проспекте Черняховского.
 
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