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Витебская ГАИ ищет родных сбитого авто мужчины. Сам он в реанимации и не может рассказать о себе
Источник материала: Tut.by
Госавтоинспекция
ДТП произошло около часа дня 30 июля недалеко от дома № 6 на проспекте Черняховского. По предварительной информации, 39-летний водитель, двигаясь со стороны проспекта Строителей в направлении Московского проспекта, сбил мужчину, который переходил дорогу на разрешающий для пешеходов сигнал светофора.
Пешеход получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы.
У мужчины не было никаких документов, а сам он не способен ничего рассказать милиции. На вид ему 45−50 лет, рост 175−180 см. На нем были серая кофта и синие джинсы.
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ДТП произошло около часа дня 30 июля недалеко от дома № 6 на проспекте Черняховского.
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