Золотая пудра, угольный крем и праймер-защитник. 15 очень интересных бьюти-новинок июля

Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY всегда готова рассказать про интересные запуски, которые можно добавить в свою косметичку.

В нашем обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Линейку PRO от компании Relouis пополнил спрей — фиксатор макияжа. Визажисты марки уверяют, что продукт многофункционален: он может выступать в качестве праймера, фиксирующего и освежающего средства. Из бонусов — спрей имеет приятный аромат зеленого чая. Из минусов — объем: скромные 50 мл за не слишком скромную для отечественной декоративки цену.





Спреи-фиксаторы в дорожном формате вышли и у M.A.C. В этом месяце компания пополнила линейку FIX+ пятью новыми ароматами: арбузом, дыней, белым чаем, огурцом и пионом. Спреи представлены исключительно в мини-объеме и выпущены лимитированной партией. Стоит поспешить, пока не разобрали!





А если хочется чего-нибудь фиксирующего и при этом сияющего, попробуйте новинку от Mischa Vidyaev. Миша Видяев — российский визажист, который выпускает косметику (в основном — очищающие салфетки для кистей) под собственным именем. В этом месяце бренд анонсировал новый спрей Lucky skin: фиксатор с мелкими сияющими частичками в оттенке Pink paradise.





В рамках летней коллекции у Dior вышли новые румяна — Diorskin nude luminizer blush. Представлены они в двух оттенках — коралловом и сливовом, оба имеют сатиновый финиш. Судя по свотчам, которые уже есть в сети, продукт очень пигментированный: вариант явно не для новичков.





Не хотите Dior? Прогуляйтесь к стенду Belordesign: у компании как раз вышли новые румяна Velvet touch, тоже с сатиновым финишем. Пока в линейке всего 4 оттенка — не много, но найти подходящий реально.





Новая коллекция Summer glow вышла у немецкого бренда Zoeva. В нее вошли несколько средств, но нам больше всего приглянулись именно сияющие румяна. Представлены они в четырех «мраморных» оттенках. И судя по дизайну, создатели явно вдохновлялись аналогичными продуктами из люксового сегмента. Надеемся, вдохновились они и люксовым качеством.





Спрей для волос с морской солью — один из самых железобетонных стайлингов. Такой есть у многих зарубежных марок. А теперь и у отечественного концерна "Вiтэкс". К сожалению, фиксация у белорусского спрея не слишком сильная. Однако если вам интересно попробовать сам формат, Detox therapy — хороший вариант.





Мы очень любим бренд Kiehl’s за маски. В этом месяце как раз вышла новая — питательная с авокадо. Текстура у маски очень необычная — будто бы резиновая, и перед тем, как нанести продукт на лицо, нужно разогреть его в руках. В Сети по этому поводу разгорелись нешуточные споры: мол, зачем тратить деньги на средство, которое нельзя нанести без танцев с бубном? На наш взгляд, затем, что маска действительно работает: мы уже проверили и рекомендуем.





Все привыкли к черным угольным маскам. А что насчет угольного крема? Такой недавно появился у Origins. Компания уверяет: средство будет одновременно увлажнять, матировать и сокращать количество воспалений. Возможно ли это? Судя по составу, вполне.





У L’oreal вышла новая матовая подводка Matte signature в 9 оттенках. Нам обещают удобный аппликатор, насыщенный пигмент и отменную стойкость. Проверим?





Компания Luxvisage выпустила сразу несколько новинок. Нас больше всего заинтересовала база под тени: заявлено, что она усиливает цвет теней и продлевает жизнь макияжу глаз. Первый пункт подтверждаем, а вот стойкости для жирных или нависающих век недостаточно.





А у Maybelline вышла коллекция миниатюрных палеток The city mini palette. Такие подойдут и для дорожной косметички, и для повседневной — если только вы не адепт сложного макияжа глаз.





Компания Max Factor редко выпускает новинки, еще реже их анонсирует. Поэтому запуск праймера Miracle Prep прошел практически незаметно. База заявлена как многофункциональная: она должна защищать от негативных последствий городской среды, солнца и «голубого света» (это тот, который якобы излучают ваши гаджеты). Пока продукт доступен только онлайн, но, надеемся, доедет и до стационарных магазинов.





Наверное, ничто не приносит Estee Lauder такой же доход, как их культовая линейка Double Wear. Поэтому бренд постоянно выпускает новые продукты под эгидой DW — например, Radiant concealer. Для нас Double Wear — синоним качества, так что консилер уходит в wish-лист.





А напоследок минутка тяжелого люкса. Guerlain выпустили пудру Parure gold radiance setting powder — прозрачную, фиксирующую и в золотом футляре. Да, все верно: это абсолютно обычная пудра для закрепления макияжа в упаковке с добавлением драгоценного металла. Стоит ли покупать? Пожалуй, комментарии тут излишни.



