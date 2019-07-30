Выбираем «антикризисный» флагман за 500 долларов

Источник материала: Tut.by

Сегодня топовые смартфоны, как правило, стоят не меньше тысячи долларов. Но, конечно, не каждый готов отдать за мобильник такие деньги. Мы решили собрать в одном материале чуть менее навороченные модели, которые не слишком проигрывают им по производительности и другим параметрам, но при этом стоят около 500 долларов.





Смартфон представили еще в мае, но из-за сложностей во взаимоотношениях между материнской Huawei и правительством США гаджет долгое время не продавался в ряде стран, включая Беларусь. Впрочем, недавно Honor 20 все же появился и у нас — и многим он наверняка понравится.

У гаджета экран на 6,26 дюйма, процессор Kirin 980, 6 ГБ оперативки и аккумулятор на 3750 мАч с быстрой зарядкой. Сегодня этого хватит на все задачи — от серфинга в Сети до 3D-игр вроде PUBG. К плюсам также относится четверная основная камера, которая может делать кадры с широким углом обзора и размытием. До качества снимков со смартфонов за тысячу долларов она, конечно, не дотягивает, но явно снимает не хуже других аппаратов в нашей подборке.

Из недостатков Honor 20 — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, стереодинамиков, защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки.





Краткие характеристики смартфона такие: экран с AMOLED-матрицей на 6,7 дюйма, тройная основная камера (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп), процессор Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью в 4500 мАч с технологией быстрой зарядки.

К плюсам смартфона мы отнесли яркий дисплей, более чем достаточную производительность, время автономной работы (два — два с половиной дня) и основную камеру. Последняя, опять же, вряд ли сможет потягаться с более дорогими аппаратами, но не должна разочаровать большинство пользователей аппарата.

Из спорных моментов — пластиковый корпус. В устройстве за такую сумму хотелось бы видеть стекло или металл. Экранный сканер отпечатков пальцев в Galaxy A70 работает немного медленнее, чем обычные, не дисплейные, сенсоры. А еще в смартфоне нет стереодинамиков и защиты от воды.

Устройства серии P30 у нас начали продаваться в апреле и с того момента (во всяком случае, в интернет-магазинах) успели существенно подешеветь.





Это касается и «обычного» Huawei P30, главная фишка которого заключается в основной камере (40 Мп + 8 Мп + 16 Мп). По фото гаджет не уступает прошлогоднему Huawei P20 Pro и может снимать с широким углом обзора и 3-кратным оптическим зумом.

С остальными характеристиками особых проблем также нет. Гаджет защищен от воды и пыли по стандарту IP53, оснащается экраном с OLED-матрицей на 6,1 дюйма и встроенным сканером отпечатков, а также процессором Kirin 980 и минимум 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор в P30 на 3650 мАч, есть быстрая зарядка.

Эти два аппарата — одни из самых востребованных сегодня смартфонов Xiaomi высшего сегмента.



Xiaomi Mi 9

Хотя в технических характеристиках есть отличия (Snapdragon 730 в Mi 9T против Snapdragon 855 в Mi 9), особой разницы в производительности между гаджетами не ощущается. Возможно, ситуация изменится через год-два, но сегодня делать выбор в пользу того или иного гаджета из-за мощности явно не стоит.

Принципиальной разницы в качестве фотографий с тройных основных камер, несмотря на разные модули, также нет. Возможно, обычный Mi 9 незначительно выигрывает по качеству фотографий. Зато Mi 9T благодаря встроенной батарее на 4000 мАч от одного заряда работает порядка двух дней. Обычный Mi 9 с аккумулятором на 3300 мАч вряд ли сможет этим похвастаться.

Оба гаджета поддерживают быструю зарядку, но беспроводным способом может заряжаться только Mi 9. Особой разницы в экранах мы не заметили: обе панели имеют диагональ в 6,39 дюйма, оснащены сканерами отпечатков пальцев и построены по технологии OLED.

Из недостатков Mi 9T — отсутствие стереодинамиков и возможности расширения памяти картами microSD. Кроме того, нет влагозащиты. Это же касается и Mi 9.