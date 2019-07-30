«В детстве дразнили далматинцем». Фотограф рассказал семь историй о людях с пигментными пятнами

Источник материала: Tut.by

Каждый человек прекрасен, уверена фотограф Кития Юрцика. Чтобы донести эту мысль до всех, она создала фотопроект «Красота бывает разной!» , рассказывает латышский портал DELFI . В нем она рассказывает о людях с витилиго (нарушение пигментации кожи), которые, несмотря ни на что, смогли себя полюбить. Эта редкая болезнь есть и у самой Китии.

Витилиго может начаться в любом возрасте и проявляется в виде белых пятен на коже. Навсегда излечиться этого заболевания пока невозможно. Особенно много взглядов люди с витилиго притягивают к себе летом. Окружающие не понимают, что это такое, и даже могут отпускать обидные комментарии.

По словам Китии, когда у нее обнаружили витилиго, она очень переживала: «Пятна появились у меня два года назад. Раньше я об этой болезни ничего не знала, только видела фотографии темнокожей модели с витилиго (Винни Харлоу). А когда почитала информацию в интернете, то поняла, что избавиться от этого полностью не удастся».

Начать смотреть на свое тело позитивно и полюбить себя вновь Китии помогли семья, друзья и близкий человек. В первое время труднее всего было в общественных местах. Китии не нравилось, что все ее разглядывают. Некоторые задавали вопросы: это следы от ожогов или сходит автозагар? Кто-то даже думал, что это заразно.

Чтобы пятна от витилиго меньше бросались в глаза, девушка сделала на руках татуировки. «Так я чувствую себя увереннее. Возможно, люди теперь больше обращают внимание на татуировки, а не на пятна», — поясняет она.

Идея создать этот фотопроект у Китии появилась, когда она уже немного привыкла к новой себе и решила разыскать и других людей с витилиго. «Сначала я хотела просто познакомиться и сделать для них красивые фото. Но когда я их узнала поближе, то главной целью стало показать окружающим, насколько мы красивы, хотя и выглядим по-другому! Мне хочется избавить людей от предрассудков и донести до них, что это только визуальный дефект».

История Линды, 25 лет





У Линды витилиго появилось в пять лет, после солнечных ожогов. «Это наследственное. У моего отца тоже есть пятна на коже, но не так много, как у меня», — говорит Линда.

Когда она была маленькой, пятна ее не расстраивали. Но когда Линда немного подросла, другие дети стали ее высмеивать, дразня далматинцем и жирафом. «И я начала это все скрывать, потому что хотела, чтобы моя кожа была нормальной. Когда я загорала, у меня появлялись новые пятна. Долгое время они мне не нравились, и я прятала их под одеждой», — вспоминает Линда.





По ее словам, с тех пор изменились и окружающие, и она сама. Теперь, если люди и замечают эти пятна, то реагируют иначе. «Недавно я осмелилась надеть укороченную блузку, которая открывала пятнистый живот. Одна коллега, увидев мои пятна, сказала: „Тебе нужно больше показывать кожу! Так красиво! Так уникально! Смотри, какие мы все разные!“. В другой день та же коллега и одновременно еще одна стали говорить мне комплименты. Я была польщена, но из-за такого количества внимания мне даже стало неудобно», — рассказывает Линда.

История Алисы, 24 года





Пятна у Алисы начали появляться во втором или третьем классе, и сначала никто не понимал, что это. «Первое пятно возникло летом на коленке и было похоже на след от ссадины. Следующим летом пятна появились на том же месте, и родители отвели меня к врачу. Он поставил диагноз "витилиго" и сказал, что ничего поделать с этим нельзя», — рассказывает Алиса.





Молодая женщина признала, что витилиго ей даже помогло: «В детстве многого не понимаешь. А в подростковом возрасте начинаешь осознавать, что эти пятна по всему телу — на всю жизнь и нужно принимать себя такой, какая есть. Могу сказать, что на меня это повлияло скорее позитивно: улучшило отношение к себе. Я научилась себя уважать и любить, поняла, что я уникальная».

История Артура, 20 лет





У Артура витилиго началось тоже во втором или третьем классе. Маленькие белые пятнышки возникали на суставах пальцев, локтях и коленях, и в первое время он не придавал им значения. А потом они стали крупнее, и Артура стал дразнить одноклассник. «Но мама меня подбодрила, она дала понять, что переживать не из-за чего, все будет хорошо. Благодаря ей я понял, что эти пятна — часть меня и что так и должно быть. На следующий день, когда одноклассник снова принялся меня задирать, я ему ответил: „Да, я далматинец. Что ты от меня хочешь — чтобы подал голос или ходил на четвереньках?!“ И он оставил меня в покое», — вспоминает Артур.





Теперь он живет в Риге и на взгляды людей больше не обращает внимания. «Так как про витилиго я вообще забыл, то иногда думаю: „Они на меня смотрят, потому что я надел одежду шиворот-навыворот?“ А мой лучший друг признал, что настолько привык к моей пигментации, что даже ее не замечает. Громко удивляются только маленькие дети, потому что они такого никогда не видели», — говорит Артур.

«А вообще, 70 процентов окружающих меня людей говорят, что это красиво. И уважают меня за то, что я не комплексую. Да, я такой, это моя кожа, и я ничего не могу с этим сделать, поэтому хожу с поднятой головой. Мне также кажется, что если людей это интересует, то мы — те, у кого есть витилиго — возможно, в среднем красивее», — смеется Артур.

История Сигнетты Катрины, 23 года





В роду у Сигнетты витилиго есть у всех женщин. И у всех — одинаковая белая прядь волос. Она считает, что это придает ей изюминку. Правда, в детстве Сигнетта своей пятнистости стыдилась, а первые шорты купила только год назад.

«Сначала было трудно принять то, что ты отличаешься от остальных. А когда я выросла, то быть не таким, как все, стало модно. Теперь для меня эти пятна, как у других — татуировки. Встречаются и люди, которым это нравится. Многие меня также спрашивают, какой краской для волос я пользуюсь, и почти никто не верит, что я их не крашу», — рассказывает Сигнетта.





Она любит свою кожу и надеется, что такие же пятна и белая прядь волос передадутся и ее детям: «Им, конечно, придется к этому привыкать, но, я думаю, следующему поколению это уже не будет казаться таким уж необычным».

История Луизы (26 лет) и ее дочери (5 лет)





Белая прядь волос у Луизы с рождения, а пятна на коже начали появляться в возрасте трех или четырех лет. Ее дочь родилась с такой же белой прядью, но пятен на коже у девочки пока нет. В роду Луизы витилиго ни у кого больше нет.

В школе Луизу за ее пятна и эту белую прядь высмеивали, а учителя не понимали, что это ее естественный цвет, и упрекали за то, что она с раннего возраста красит волосы.





Сейчас Луиза считает эти одинаковые особенности пигментации у нее и у дочери подарком свыше. «Сперва мне было очень трудно принять то, что я другая. Но теперь я наконец-то действительно с этим смирилась. Мы все разные, а я отличаюсь от остальных еще и таким образом», — подытожила Луиза.

История близнецов Лизеты и Элизы, 16 лет





Лизета и Элиза — близнецы, но пятна на коже у них появились в разном возрасте. У Лизеты — в четыре года, а у Элизы — в 12 лет.

«В первом классе мне было трудно ходить в школу, потому что другие дети меня не принимали. Они думали, что могут заразиться. Мне было обидно еще и из-за того, что сестру, у которой пятен тогда не было, они принимали, а надо мной смеялись. Но когда я подросла, то поняла, что стесняться нечего. Теперь пятна даже кажутся мне очень красивыми», — рассказывает Лизета.





«Признаюсь, я и сама с друзьями смеялась над Лизетой из-за ее пятен. Но это продолжалась недолго, мама меня за это отругала. А теперь и у меня самой пятна», — говорит Элиза. Сейчас к необычной пигментации сестер открыто проявляют любопытство только маленькие дети. А взрослые все понимают и принимают их такими, какие они есть.

История Эмилса, 23 года

По мнению Эмилса, визуальные дефекты делают людей только еще более красивыми, необычными.





«Первые пятна у меня появились два года назад, в 21 год. И меня это не особо беспокоило, потому что тогда у меня была проблема посерьезнее — разрыв селезенки. Честно говоря, мой внешний вид меня никогда не волновал. Хотя со временем эти пятна стали мне даже нравиться, потому что выглядят интересно. Ведь людям нравится изучать то, что они редко видят. К тому же обидных комментариев я не получал. Иногда люди только спрашивали, что это, — и больше ничего», — рассказал молодой человек.