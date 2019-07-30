«Наш теннис не отвечает Вике взаимностью». Бывшие боссы федерации тенниса - про Азаренко

Источник материала: Tut.by

31 июля Виктории Азаренко исполняется 30 лет. По случаю юбилея лучшей теннисистки в истории Беларуси мы решили опросить звезд нашего тенниса и членов семьи Вики, однако получилось не так, как мы задумывали изначально. Только первый в истории страны председатель Белорусской теннисной федерации Семен Каган и последний отставной глава федерации Александр Шакутин согласились вспомнить яркие истории про Вику. Они рассказали, как она изменила белорусский теннис и почему долго не верила в напарниц по сборной, а также констатировали — сами они с Викой давно не общаются.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обладатель Кубка Стэнли занимался с Азаренко физподготовкой

— Первым важным этапом становления Вики стало то, что она попала под опеку «Белтехэкспорта», который вложил много средств в развитие ее мастерства, — напоминает Семен Каган, председатель Белорусской теннисной федерации с 1993 по 2004 годы, а ныне гендиректор минского ГЦОР по теннису.

— Бизнесмен Владимир Пефтиев (с 2009 до 2012 руководил федерацией тенниса Беларуси. — Прим.TUT.BY) лично заботился о том, чтобы Вику правильно тренировали, отправлял ее и Олю Говорцову на обучение в теннисные академии. В Испании хозяин академии сказал, что, по его мнению, Вика однажды будет в топ-5. Я тоже видел в Вике огромный потенциал: все-таки столько лет в теннисе! Считайте, что всю жизнь.



Семен Каган — справа. Фото: tennis.by

Вика вышла на индивидуальные тренировки примерно к двенадцати лет, хотя современный теннис требует, чтобы это происходило в девять лет. Тогда тренером Вики был Слава Коников. Под его руководством Вика много побеждала в юниорском возрасте, и самый громкий ее успех — титул на юниорском Australian Open в 2005 году.

Также весомый вклад в развитие Вики внес знаменитый российский хоккеист Николай Хабибулин (олимпийский чемпион и победитель Кубка Стэнли-2004. — Прим.TUT.BY), у которого Азаренко жила после переезда в США. Николай лично работал с ней над физподготовкой. Жена Николая — минчанка, занималась теннисом у Наума Аксанова. И дочка ее играла в теннис. Так что нет ничего удивительного в том, что семья Хабибулина пригласила Вику к себе. Вике в тот момент определенно нужно было что-то менять, так как от обучения в испанской академии решено было отказаться. Важно было не упустить момент, чтобы девочка не потеряла дар.

Шакутин тоже пророчил Азаренко мировую славу

— Впервые увидел Вику, когда ей было то ли одиннадцать, то ли двенадцать лет, — говорит Александр Шакутин, председатель Белорусской теннисной федерации с 2012 по 2017 годы. — Я приходил играть в теннис в «Белтехэкспорт», а там до меня все время тренировалась одна девочка. Она была худенькая-худенькая, но очень одаренная. Поразила меня агрессивностью, чрезмерным трудолюбием, желанием больше времени проводить на корте. У нее была недетская целеустремленность. Помню, сказал своему партнеру Игорю Субботину: «Она станет звездой!»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вторая наша встреча с Викой состоялась, когда ей было шестнадцать. Она уже выиграла юниорский Australian Open и начала профессиональную карьеру. В присутствии бывшего мэра Минска Михаила Павлова (с 2004 до 2009 руководил федерацией тенниса Беларуси. — Прим.TUT.BY), Вики и ее мамы сказал: «Если продолжишь так усердно работать и будешь верна своему стилю, то будешь лучшей в мире». После этого и до вступления в должность председателя федерации тенниса у меня не было никаких контактов с Викой.

Азаренко повлияла на изменение системы в нашем теннисе, которая породила новых звезд

— 13 апреля 2012 года я возглавил Белорусскую теннисную федерацию, — напоминает Александр Васильевич. — То был период активной подготовки к летним Олимпийским играм в Лондоне. Перед Играми мы поговорили с Викой (тогда первой ракеткой мира. — Прим.TUT.BY) на профессиональные темы. Узнал, как она планирует подводиться к Олимпиаде, будет ли она помимо одиночки выступать в парном разряде или миксте, а также — что для этого нужно от федерации. Мы обсудили положение дел в белорусском теннисе, начиная от системы в целом и заканчивая наличием необходимого оборудования во Дворце тенниса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш интерес состоял в том, чтобы появились новые звезды, в то время как во Дворце тенниса фактически не было тренажерного зала. То есть подготовить топового игрока своими силами было нереально. Считалось, что занятия непосредственно теннисом должны дать результат, а ОФП и СФП не принимались в расчет.

Вика же сказала: «Обратите внимание на то, что вам нужно сначала вырастить атлета и только потом теннисиста». Она была права. Раньше наши звездочки ломались при переходе во взрослый теннис, потому что не были физически готовы к растущим нагрузкам и скоростям. Мы, по сути, калечили детей.

Вика говорила об этом открыто. Иногда слышала в ответ, что она непатриотична. Ну, послушайте, если не указывать на недостатки системы, замалчивать их, то это патриотизмом никак не назовешь! И что, если я покритикую наш теннис, то я тоже не патриот? Вика призывала: «Ребята, одна я погоды не сделаю! Я как пример. Давайте выращивать новые имена». Все правильно! Вика — большой патриот Беларуси и нашего тенниса. Беда в том, что белорусский теннис не отвечает ей взаимностью.

Азаренко не верила в напарниц по сборной, а потом переобулась

— В ресторане национальной венгерской кухни, где в феврале 2015 года мы отмечали выход в плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, я впервые озвучил перед командой задачу выиграть турнир, — говорит Шакутин. — Ведь если не ставить таких задач, никогда не достигнешь чего-то по-настоящему значимого. Многие посчитали, что мной двигали только амбиции. Мол, как это так? В команде молодые девчонки. Оля Говорцова то играла, то не играла. А за счет одной Вики, которая вернулась в сборную в тот год, не выплыть… Я же видел, что наша молодежь крепла и очень хотела проявить себя, так что сомнений не было: получится замахнуться на победу в Кубке Федерации.

Помню, мы играли на выезде с Россией. Вика, конечно, внесла огромный вклад в досрочную победу команды, выиграв две одиночные встречи, — 3:1. На пару Говорцова-Соболенко перед последним поединком матчевой встречи мы не давили. Арина, кстати, так дебютировала в Кубке Федерации.

После завершения матча с Россией команда собралась в ресторане гостиницы «Украина». Я взял слово. Сказал, что мы идем к решению задачи последовательно. Вика не согласилась: «С кем мы будем играть в финале? С этими?» А ведь все девочки это слышали. Арина точно слышала. Это адресовалось в ее адрес, потому что она проиграла в паре… Я ответил: «Да, именно с этими». — «Вы ничего не понимаете в теннисе». Тогда в сердцах парировал: «Пройдет время, и жизнь покажет, кто понимает в теннисе, а кто — нет».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В апреле 2017 года мы играли дома в полуфинале Кубка Федерации, Вика после родов поддерживала команду. Мы опять сидели в ресторане, и тут уже Вика просила: «Девочки, я очень хочу сыграть в ноябре в финале. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы пройти в финал». Девочки ответили: «Конечно, победим! Без всякого всего».

И финал Кубка Федерации в 2017 году можно было выиграть. Если бы я остался главой федерации тенниса (Шакутина на этом посту сменил Сергей Тетерин. — Прим.TUT.BY), гарантирую: мы стали бы чемпионами. У нас были игроки, способные одолеть американок.

Не получилось потому, что не провели на должном уровне подготовительный сбор, в ходе которого следовало смоделировать действия соперниц и оберегать игроков от внешнего воздействия. Саша Саснович выходила на корт физически неготовой вследствие болезни. Как так вышло?! Кроме того, неправильно выбрали состав пары на пятую встречу. Это ошибки тренерского штаба. При мне таких промахов не было бы.

К вопросу о возвращении Вики в сборную: с этого началось движение команды вверх. Вика заложила основу будущих успехов в Мировой группе как победами, так и тем, что наши подраставшие теннисистки могли наблюдать за тем, как она работает, и почерпнуть что-то для себя.

Вика была инициатором строительства нового теннисного центра

— В 2015 году Вика тренировалась у нас в ГЦОР по теннису, с ней были спарринг-партнер Саша Бажин и физиотерапевт Жан-Пьер Брюер, — вспоминает Семен Айзикович. — Это очень интересные люди. Как мы договариваемся о том, что Вика будет тренироваться у нас? Если к нам обращается кто-то из сборной, не может быть, чтобы мы не нашли корты. Наша обязанность удовлетворить потребность в тренировках тех, кто является гордостью страны. Я считаю, что у нас лучшая летняя база в Беларуси, но есть нюанс.

Дело в том, что тренироваться на открытых грунтовых кортах в апреле часто невозможно в нашем климате. В этом году мы попробовали открыть корты для тренировок в марте. Потом ударили морозы, материал расширился и корты поднялись. Надо было их по новой укатывать.

Сейчас рядом с ГЦОР строится еще один большой спортивный комплекс (по информации SPORT.TUT.BY, стоимость возведения объекта может достигать 12 млн долларов) с крытыми кортами, их будет восемь.

В свое время Вика обратила внимание на то, что в стране нет правильных крытых кортов с грунтовым покрытием. Поступило поручение президента построить такой объект. Обещают ввести его в строй в 2020 году, после чего наши звезды смогут готовиться к грунтовому сезону в Беларуси. Вика порекомендовала положить в новом комплексе грунтовое покрытие Conipur Pro Clay. На нем играют турнир в Штутгарте. Здорово, что государство строит такой центр.

Шакутин защищает Азаренко в старом конфликте с журналистами

— От эмоционального состояния зависит успех, — отмечает Александр Васильевич. — Лидеры по натуре оберегают себя от необязательных эмоциональных всплесков и нападок, в том числе, от журналистов. К сожалению, профессиональных журналистов в стране мало. В медиа преобладает негатив, так как новости такого толка читают лучше. И когда в таком ключе рассказывают о публичных людях, они могут закрыться. Вика в начале 2010-х так и поступила, что неудивительно. Ведь что отличает лидеров в теннисе? Они предельно сконцентрированы на результате 24 часа в сутки на протяжении года. Звучит как замкнутость, но нет. Просто по-другому к первой позиции в мировом рейтинге не прийти.

Да, иногда Вика резко отвечала журналистам — и правильно. Журналисты тоже должны понимать, как задать вопрос и в какой момент, чтобы наладить контакт, а не дестабилизировать эмоциональное состояние теннисистки вопросами типа «А с кем ты спала?» и «Сколько заработала?».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Я с Викой долго говорил о том, что нужно дать шанс белорусским журналистам и приложить усилия для популяризация тенниса через нашего лучшего игрока. Через истории про Вику в прессе можно было достучаться до детей и родителей, зародить в них мечту и придать силы для того, чтобы реализоваться в теннисе. Вика хотела изменить ситуацию в нашем теннисе. Когда она увидела позитивные процессы в системе вида спорта, пошла на диалог с прессой.

Шакутин — о передрягах в карьере Азаренко

— Вика сильно изменилась с 2012 года, да и по игре тоже, — признает Шакутин. — Вспомните, как Вика выступала в начале 2016 года, выиграв «Солнечный дубль»! Любого была готова победить.

Ее беременность в разгар олимпийского сезона? Сложно описать словами мою реакцию, однако рождение ребенка я считаю более важным событием, чем олимпийская медаль и победа на турнире «Большого шлема». Как человек я был рад за Викторию, но в то же время для меня, председателя федерации, новость о беременности Вики стала шоком. Мы рассчитывали на золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в одиночном разряде. Ни на йоту не сомневался, что Вика во второй раз станет олимпийской чемпионкой…

Думали и о том, что, может, Вика сыграет с кем-нибудь микст или пару. То есть с Викой мы могли претендовать на две или три медали Рио-2016. Увы, нашим планам не суждено было сбыться.

Затем проблемы личного характера сильно потрепали Вике нервы. Мы знаем мало о ее личной трагедии. Видим, какая она любящая мать и как борется за своего сына. Ради него она отодвинула на второй план деньги и карьеру. А не будь этих проблем, Вика прочно и надолго закрепилась бы в роли лидера женского тура. Слава Богу, Вика достойно вышла из ситуации и возращается на победную тропу.

Шакутин — о соседстве с Азаренко в Дроздах

— Да, она моя соседка, — рассказывает Александр Васильевич. — Когда Вика приезжала в Минск в июне, мы не видились, потому что я был в командировке. Было ли у меня желание увидеться с Викой? Думаю, нет. После моего ухода из федерации тенниса я поддерживаю связь только с тремя игроками: Ариной Соболенко (10 WTA), Ильей Ивашко (126 ATP) и Егором Герасимовым (130 ATP).

Каган — о материалах SPORT.TUT.BY про Вику

— Вика — звезда белорусского и мирового спорта, — итожит разговор Семен Каган. — Достижение звания первой ракетки мира — это очень здорово для нашей страны. А то, что Вика и сегодня поднимается из низов, что не очень просто, говорит о силе ее характера. Еще Вика чистолюбивая. Думаю, она должна вернуться на ведущие позиции в туре. А вообще вы уже давно общаетесь с Викой и многие вещи знаете лучше нас.