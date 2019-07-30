Среда развлечений: как не заскучать в Могилеве в ближайшую неделю

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о самом интересном досуге на ближайшую неделю. В этом выпуске: ток-шоу, театральная премьера, кино под открытым небом и рыцарский фэст.

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Среда, 31 июля

В тайм-кафе «Небо» ток-шоу о городском активизме . Участвует руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов и журналист и активист Денис Васильков. Вход свободный. Начало в 19.00





В музее Белыницкого-Бирули пройдет интересная творческая встреча с иркутскими белорусами . Вдалеке от исторической родины живут наши земляки и не забывают свои корни. Творческий коллектив «Крывичи» представит программу «Песни и танцы белорусов Иркутской области». Начало 18.30.





Премьерой заканчивает театральный сезон могилевский драмтеатр. «Дядюшкин сон» трагикомедия по Достоевскому в двух действиях. Вышла образная, тонкая и детальная постановка режиссера Михаила Лошицкого. Билетов осталось совсем немного. Начало в 18.30.





















































Четверг, 1 августа

Бесплатный показ мультфильма «Король Лев» (того самого, знакомого из 90-х) пройдет около ТЦ «Парк Сити». С 20.00 будет звучать музыка и собираться зрители, мультфильм начнется в 21.00.





К слову, это не единственный в Могилеве кинотеатр под открытым небом. Недавно новое место заработало в районе ресторана «Санта Мария» на Святом озере. Репертуар там выбирают зрители . Кино показывают ежедневно кроме понедельника и вторника, при хорошей погоде. Билет 3 рубля. Начало в 21.00. Инфолиния 42 20 55.



Фото: mogilevkino.by

Пятница, 2 августа

Начинает свою работу выставка попугаев в ТЦ «Е-Сити». Их там будет более 20 видов — огромные говорящие какаду, королевские жако, кольчатые, скалистые, сливоголовые, солнечные, желтоголовые, черноголовые аратинга и многие другие. Работает выставка весь ближайший месяц с 10.00 до 21.00.

В этот день в Мстиславле начинается традиционный рыцарский фэст — с ярмаркой, выставками и, конечно, рыцарскими сражениями. Он продлится до 4 августа.





Суббота, 3 августа

В краеведческом музее проходит выставка «Традиции и культура Японии» при поддержке посольства этого государства. В выставочном зале можно увидеть традиционные японские куклы, архитектурно-ландшафтные макеты японских храмов и замков, муляжи блюд национальной кухни, коллекции воздушных змеев и масок, тематические журналы, одежду.

Свои гастроли в Могилеве (площадка рядом с Дворцом культуры области) проводит Московский государственный цирк-шапито с новой программой с участием единственного в мире аттракциона с хищниками. Вас ждет яркое захватывающее шоу с многообразием жанров и множеством дрессированных животных. Начало представления в 14.00 и 17.00.

Воскресенье, 4 августа

С пятницы и все выходные можно покататься по Днепру на теплоходе «Могилев». В этот день рейсы проходят с 16.00 до 21.00. В Субботу и воскресенье — с 12.00. Отправление в районе причала около Мемориального комплекса воинам-интернационалистам.



Фото: Денис Васильков

Среда, 7 августа

Поклонников группы BTS ждет важное событие — могилевские кинотеатры покажут документальный фильм. В нем покажут события, которые происходят на следующий день после заключительного концерта европейского тура. На одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру. Выбирайте свой сеанс и удобный кинотеатр .