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Вечный рекорд. 25 лет назад Бубка сделал прыжок, к которому никто не может даже приблизиться

31.07.2019 08:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 июля 1994 года украинский прыгун с шестом Сергей Бубка совершил лучший прыжок в своей жизни. В итальянском Сестриере он показал результат 6,14. Так высоко на открытом воздухе ни до, ни после никто не прыгал.


Reuters

Свой первый мировой рекорд Сергей Бубка установил в 1984 году в Братиславе, прыгнув на 5 метров и 85 сантиметров. Это достижение он улучшал на открытом воздухе 16 раз. В 1985-м в Париже он стал первым, кто достиг рубежа в шесть метров, а в 1994-м показал результат 6,14. Ни один другой прыгун даже близко не приблизился к такому показателю. Два года назад Сэм Кендрикс добрался до отметки 6,06, но это все еще в целых восьми сантиметрах от Бубки — настоящая пропасть для прыжков с шестом.

При этом в зале рекорд украинца все-таки был побит. Француз Рено Лавиллени взлетел выше отметки 6,16, причем сделал это в Донецке, там же, где Сергей Бубка за 21 год до этого прыгнул 6,15.

6,14 — знаковый результат не только для легкой атлетики, но и для самого спортсмена. В 1991—1992 годах он семь раз улучшал свой же мировой рекорд, но застопорился на отметке 6,13. Украинскому прыгуну понадобилось два года, чтобы превзойти это достижение. Возможно, сказался спад, связанный с поражением на Олимпиаде-1992, когда Бубка не взял даже начальную высоту.

Прыжок на 6,14 в итоге стал вершиной карьеры легендарного спортсмена. На Олимпиаде в Атланте он травмировался, а вскоре завершил карьеру, получив после ее окончания звание Героя Украины.

Впечатляющими были награды и за этот рекорд. Сергею Бубке дали чек на 120 тысяч долларов призовых и новенький Ferrari.

После завершения карьеры

Бубка с 2000-го года входит в исполком Международного олимпийского комитета, а с 2005-го возглавляет НОК Украины.

В Донецке прыгуну поставили памятник.

В 2010 году Сергей Бубка был советником тогдашнего президента Украины Владимира Януковича.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил Бубке провести в Киеве Олимпийские игры, на что Сергей Назарович сказал, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, — это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году.


Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в стране одни из следующих зимних или летних юношеских Олимпийских игр.

А около месяца назад бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая Сергея Бубку, получили от него взятки. Бубка эти обвинения назвал ложью и пообещал засудить Кабрала.

 
 
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31 июля 1994 года украинский прыгун с шестом Сергей Бубка совершил лучший прыжок в своей жизни. В итальянском Сестриере он показал результат 6,14. Так высоко на открытом...
 
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