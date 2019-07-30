«Наживается на «Гарри Поттере» и скандалит по-русски. За что многие ненавидят Джоан Роулинг

Источник материала: Tut.by

На протяжении многих лет ее засыпали письмами благодарности со всех концов света и ласково называли «мамой Гарри Поттера». Сегодня же преданные поклонники культовой саги считают, что Джоан Роулинг — вовсе не мама, а убийца истории о мальчике, который выжил. За что те, кто некогда боготворил писательницу, теперь ее ненавидят? Выясняем в день рождения Джоан: сегодня ей исполнилось 54.





За жадность

До выхода первой книги о юном волшебнике жизнь писательницы складывалась не ахти как. Роулинг было чуть за 20, когда ее мать скончалась от рассеянного склероза. Едва ли не сразу после похорон отец привел домой новую пассию, с которой, как выяснилось, изменял тяжело больной супруге. Принять новый семейный расклад юная Джоан не смогла — и не придумала ничего лучше, чем уехать в другую страну.

Так Роулинг оказалась в Португалии и повстречала своего первого мужа, который вскоре после рождения дочери избил Джоан и выставил с ребенком на мороз. Долгое время она в буквальном смысле выживала на скромное пособие для матери-одиночки. А потом дописала «Философский камень» и, добившись публикации книги, в которую никто не верил, сколотила состояние.

Сегодня доход Джоан Роулинг, по некоторым оценкам, приближается к миллиарду фунтов стерлингов. И он постоянно растет, ведь писательница никак не может расстаться со вселенной «Гарри Поттера». Она регулярно выпускает все новые книги, истории, сказки… Чем злит поклонников серии. Они считают, что новые тексты не выдерживают никакой критики и обесценивают культовую сагу о юном волшебнике.

Впрочем, чужое недовольство не мешает самой Роулинг: недавно она анонсировала выход еще 4 рассказов. И да, вновь о Гарри Поттере.





За нарушение канона

Джоан Роулинг регулярно удивляет даже самых продвинутых фанатов волшебной саги. Например, внезапно сообщает, что профессор Дамблдор — представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Или уверяет, что Гермиона — самая что ни на есть темнокожая.

Повзрослевшие читатели первых книг такие новшества не оценили. Но еще больше вознегодовали, когда сама Роулинг нарушения канона не признала.





За ложь

Завершив сагу о Гарри Поттере, Роулинг не единожды говорила: больше книг не будет, история закончена. Поклонники серии переживали и упрашивали нарушить свое обещание, но Джоан была неприступна. Правда, недолго: вскоре увидела свет восьмая книга — «Проклятое дитя».

Думаете, фанаты обрадовались? Как бы не так. Во-первых, выходит, что Джоан говорила неправду. Во-вторых, новая книга показалась преданным поклонникам банальным выколачиванием денег из кошельков. Отсутствие логики в повествовании и связи с предыдущими книгами серии, а также одноименная пьеса с темнокожей Гермионой в главной роли — все это обрушило на Роулинг шквал критики.

Конечно, когда выпускаешь такое количество литературных «шедевров», можно запамятовать, что было в самом начале. Или понадеяться на то, что запамятовали сами читатели. «Гермиона — афроамериканка, и всегда ей была!» — так писательница отвечала тем, кто был недоволен выбором темнокожей актрисы для провальной пьесы. Увы, градус недовольства ее новым опусом был слишком высок: читатели раскопали отрывки из старых книг, где упоминается внешность героини. Спойлер: до афро там очень далеко.





За политизированность

Джоан Роулинг любит порассуждать не только об африканских корнях Гермионы, но и на тему политики. В своем твиттере писательница нередко критикует британскую систему власти и ее представителей и делится личным мнением о том, как было бы лучше.

Иногда она адресует свои мысли весьма конкретным людям. Например, недавно она поскандалила с Аароном Бэнксом — бизнесменом, которого считают спонсором "брексита". И сделала это… по-русски. В буквальном смысле.



