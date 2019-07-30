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ГАИ ищет знакомых сбитого на переходе в Витебске мужчины

31.07.2019 08:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ ищет знакомых сбитого на переходе в Витебске мужчины
БЕЛТА

Авария произошла 30 июля днем рядом с домом №6 по проспекту Черняховского в Витебске. На регулируемом пешеходном переходе Volkswagen Tiguan сбил мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу на зеленый свет.

Водитель 1986 года рождения ехал со стороны проспекта Строителей в направлении Московского проспекта.

Пострадавшему на вид 45–50 лет, его рост – 175–180 сантиметров. На нем были серая кофта и синие джинсы, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.

ГАИ Витебска просит всех, кто может что-либо знать о пострадавшем, обратиться по телефонам: (29) 721-44-44, (29) 621-44-44 или (212)258-44-44. 

ГАИ ищет знакомых сбитого на переходе в Витебске мужчины
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Теги: Витебск
 
 
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У пострадавшего при себе не было никаких документов. Он находится в реанимации и не может ничего рассказать.
 
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