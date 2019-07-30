ГАИ ищет знакомых сбитого на переходе в Витебске мужчины

Источник материала: Аргументы и факты

Авария произошла 30 июля днем рядом с домом №6 по проспекту Черняховского в Витебске. На регулируемом пешеходном переходе Volkswagen Tiguan сбил мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу на зеленый свет.

Водитель 1986 года рождения ехал со стороны проспекта Строителей в направлении Московского проспекта.

Пострадавшему на вид 45–50 лет, его рост – 175–180 сантиметров. На нем были серая кофта и синие джинсы, сообщили в ВК-аккаунте ГАИ Витебска.