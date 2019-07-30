|
Подсчитано, сколько в год проезжают белорусские автолюбители. Меньше всех накатывают владельцы LADA
Источник материала: Tut.by
Автопроизводители обычно принимают в своих рекомендациях за средний пробег показатель в 15 тысяч километров в год. Раз в год или через 15 тысяч километров меняют масло. А сколько же в среднем наезжают белорусские автолюбители?
Мобильное приложение для белорусских автомобилистов
При этом автомобили с одометром в милях проезжают в среднем за год на 1 200 км больше, чем их европейские коллеги.
Какие же автомобильные марки являются рекордсменами, а какие аутсайдерами по среднегодовым пробегам.
Мы составили импровизированный рейтинг среднего пробега, включив все автомобили — от «рабочих лошадок» до тех, которые «для души». Оказалось, что больше всего ездят на Mercedes-Benz — среднегодовой пробег у этой марки составляет 22 854 км. А меньше всех ездят владельцы LADA.
Кстати, белорусы не стали ездить больше в последнее десятилетие. Если за период 1998—2008 белорусы наезжали в среднем 17 355 км в год, то в период 2009—2019 годы — 17 402 км. Эта разница вполне укладывается в погрешность вычислений.
— Мы видим, что большинство автомобилистов, к сожалению, не относится к своим авто как к механизмам, требующим должного обслуживания, что в итоге приводит к незапланированным ремонтам и даже может повлиять на безопасность. Надеемся, приведенные данные позволят еще раз вспомнить, что автомобиль требует внимания и должен быть своевременно обслужен, — прокомментировал предоставленные цифры представитель команды разработчиков платформы AutoCare.BY Александр Богос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приложении AutoCare.BY подсчитали, сколько километров в год наезжает среднестатистический белорусский автовладелец. Оказалось, не так уж и много.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)