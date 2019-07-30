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Подсчитано, сколько в год проезжают белорусские автолюбители. Меньше всех накатывают владельцы LADA

31.07.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автопроизводители обычно принимают в своих рекомендациях за средний пробег показатель в 15 тысяч километров в год. Раз в год или через 15 тысяч километров меняют масло. А сколько же в среднем наезжают белорусские автолюбители?


Мобильное приложение для белорусских автомобилистов AutoCare.BY подсчитало среднегодовой пробег автомобилей в Беларуси. Оказалось, не так уж и много. Итак, средний ежегодный пробег автомобиля в стране — 17 200 км. Это немногим больше регламентных значений автопроизводителей, которые в своем большинстве основываются на цифре пробега в 15 тысяч км.

При этом автомобили с одометром в милях проезжают в среднем за год на 1 200 км больше, чем их европейские коллеги.

Какие же автомобильные марки являются рекордсменами, а какие аутсайдерами по среднегодовым пробегам.

Мы составили импровизированный рейтинг среднего пробега, включив все автомобили — от «рабочих лошадок» до тех, которые «для души». Оказалось, что больше всего ездят на Mercedes-Benz — среднегодовой пробег у этой марки составляет 22 854 км. А меньше всех ездят владельцы LADA.

LADA

13 578

KIA

14 523

CHEVROLET

14 770

NISSAN

15 169

MAZDA

15 173

HONDA

16 132

HYUNDAI

16 375

TOYOTA

16 700

MITSUBISHI

16 703

RENAULT

16 834

FIAT

16 940

FORD

17 349

PEUGEOT

17 461

SKODA

17 932

CHRYSLER

18 049

AUDI

18 116

CITROEN

18 122

OPEL

18 324

BMW

18 535

VOLKSWAGEN

18 782

VOLVO

19 322

MERCEDES-BENZ

22 854

Кстати, белорусы не стали ездить больше в последнее десятилетие. Если за период 1998—2008 белорусы наезжали в среднем 17 355 км в год, то в период 2009—2019 годы — 17 402 км. Эта разница вполне укладывается в погрешность вычислений.

— Мы видим, что большинство автомобилистов, к сожалению, не относится к своим авто как к механизмам, требующим должного обслуживания, что в итоге приводит к незапланированным ремонтам и даже может повлиять на безопасность. Надеемся, приведенные данные позволят еще раз вспомнить, что автомобиль требует внимания и должен быть своевременно обслужен, — прокомментировал предоставленные цифры представитель команды разработчиков платформы AutoCare.BY Александр Богос.

 
 
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В приложении AutoCare.BY подсчитали, сколько километров в год наезжает среднестатистический белорусский автовладелец. Оказалось, не так уж и много.
 
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