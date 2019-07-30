Подсчитано, сколько в год проезжают белорусские автолюбители. Меньше всех накатывают владельцы LADA

Источник материала: Tut.by

Автопроизводители обычно принимают в своих рекомендациях за средний пробег показатель в 15 тысяч километров в год. Раз в год или через 15 тысяч километров меняют масло. А сколько же в среднем наезжают белорусские автолюбители?





Мобильное приложение для белорусских автомобилистов AutoCare.BY подсчитало среднегодовой пробег автомобилей в Беларуси. Оказалось, не так уж и много. Итак, средний ежегодный пробег автомобиля в стране — 17 200 км. Это немногим больше регламентных значений автопроизводителей, которые в своем большинстве основываются на цифре пробега в 15 тысяч км.

При этом автомобили с одометром в милях проезжают в среднем за год на 1 200 км больше, чем их европейские коллеги.

Какие же автомобильные марки являются рекордсменами, а какие аутсайдерами по среднегодовым пробегам.

Мы составили импровизированный рейтинг среднего пробега, включив все автомобили — от «рабочих лошадок» до тех, которые «для души». Оказалось, что больше всего ездят на Mercedes-Benz — среднегодовой пробег у этой марки составляет 22 854 км. А меньше всех ездят владельцы LADA.

LADA 13 578 KIA 14 523 CHEVROLET 14 770 NISSAN 15 169 MAZDA 15 173 HONDA 16 132 HYUNDAI 16 375 TOYOTA 16 700 MITSUBISHI 16 703 RENAULT 16 834 FIAT 16 940 FORD 17 349 PEUGEOT 17 461 SKODA 17 932 CHRYSLER 18 049 AUDI 18 116 CITROEN 18 122 OPEL 18 324 BMW 18 535 VOLKSWAGEN 18 782 VOLVO 19 322 MERCEDES-BENZ 22 854

Кстати, белорусы не стали ездить больше в последнее десятилетие. Если за период 1998—2008 белорусы наезжали в среднем 17 355 км в год, то в период 2009—2019 годы — 17 402 км. Эта разница вполне укладывается в погрешность вычислений.

— Мы видим, что большинство автомобилистов, к сожалению, не относится к своим авто как к механизмам, требующим должного обслуживания, что в итоге приводит к незапланированным ремонтам и даже может повлиять на безопасность. Надеемся, приведенные данные позволят еще раз вспомнить, что автомобиль требует внимания и должен быть своевременно обслужен, — прокомментировал предоставленные цифры представитель команды разработчиков платформы AutoCare.BY Александр Богос.