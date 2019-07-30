Сестра приговоренного к смерти Раиса Павлова: «Он ничего не докажет. Он боится милиции»

пишет Белсат «Как человек он совершил тяжкое преступление, забрав жизнь двух человек. Но как сестре мне все равно его жалко»,Белсат





В прошлом году 30 декабря мужчина, как выяснило следствие, пришел в дом, где жили две сестры – женщины 76 и 78 лет. Павлов поссорился с ними, сильно их избил, после чего похитил деньги и несколько бутылок вина на общую сумму почти 180 рублей. После чего пошел в магазин. Погибших нашли только через несколько дней.





«Трудно, очень, понимаете. Он остался один. Он ничего не докажет. Просто сейчас со всем соглашается, так как это бессмысленно. Он боится милиции, постоянно его избивали, что ли… Он знает, что сейчас нет смысла воевать», – говорит сестра осужденного.





Адвокат осужденного уверяла, что в деле есть смягчающие обстоятельства: Павлов сотрудничал со следствием, написал явку с повинной и раскаялся в преступлении. А само убийство, уверяла защитник, было спровоцировано одной из женщин – якобы та оскорбляла мужчину, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. В трагический день Виктор Павлов, мол, не ставил себе целью кого-то убить, он просто пришел купить вина.





«Он не первый раз убивает человека, это уже рецидив. И этот рецидив дал повод, чтобы прокурор запросил для него высшую меру наказания – расстрел», – пояснил правозащитник Леонид Светик.









Это уже второй смертный приговор, вынесенный белорусской фемидой в этом году. 9 января суд Бобруйского района приговорил к высшей мере Александра Осиповича, который в прошлом году в июле убил двух девушек.





Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор выносятся смертные приговоры. За последние 10 лет, по данным компании «Правозащитники против смертной казни», в стране расстреляли, согласно приговорам, 23 человека.







