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Ермошина хочет, чтобы парламентские выборы ее удивили, а избиратели хотят, чтобы их удивила Ермошина

31.07.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина призналась, что хочет быть удивленной будущей избирательной кампанией, соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".

Во вторник 30 июля руководитель ЦИК встретилась с президентом республики Александром Лукашенко, но которой обсуждались вопросы предстоящих парламентских выборов. Она предложила главе государства даты проведения голосований: в Совет Республики – 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября.

Ермошина в эфире телеканала сообщила, что ничего особенного от предстоящих выборов не ждет, потому что они в Беларуси идут по "консервативному" сценарию.

На пожелание корреспондента провести интересную избирательную кампанию руководитель ЦИК ответила, что ее проблематично чем-либо удивить.

"Удивить меня, действительно, сложно, но я хотела бы быть удивленной", – сказала она.

Ермошина также рассказала о том, кому белорусский ЦИК направит приглашения на выборы: это Всемирная ассоциация избирательных органов (A-WEB) и коллеги из стран бывшего СССР, к которым Центризбирком отправляет своих наблюдателей.

Белорусские избиратели, в свою очередь, хотят, чтобы их удивила Ермошина, признав, что под ее руководством ни одни выборы в Беларуси не были признаны свободными и демократичными, а потому пора на покой. Но это минимум. А максимум - чтобы в стране наконец прошли выборы, а не их имитация.
 
 
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Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина призналась, что хочет быть удивленной будущей избирательной кампанией, соответствующий сюжет...
 
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