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Ермошина хочет, чтобы парламентские выборы ее удивили, а избиратели хотят, чтобы их удивила Ермошина
Источник материала: Партизан
Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина призналась, что хочет быть удивленной будущей избирательной кампанией, соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".
Во вторник 30 июля руководитель ЦИК встретилась с президентом республики Александром Лукашенко, но которой обсуждались вопросы предстоящих парламентских выборов. Она предложила главе государства даты проведения голосований: в Совет Республики – 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября.
Ермошина в эфире телеканала сообщила, что ничего особенного от предстоящих выборов не ждет, потому что они в Беларуси идут по "консервативному" сценарию.
На пожелание корреспондента провести интересную избирательную кампанию руководитель ЦИК ответила, что ее проблематично чем-либо удивить.
"Удивить меня, действительно, сложно, но я хотела бы быть удивленной", – сказала она.
Ермошина также рассказала о том, кому белорусский ЦИК направит приглашения на выборы: это Всемирная ассоциация избирательных органов (A-WEB) и коллеги из стран бывшего СССР, к которым Центризбирком отправляет своих наблюдателей.
Белорусские избиратели, в свою очередь, хотят, чтобы их удивила Ермошина, признав, что под ее руководством ни одни выборы в Беларуси не были признаны свободными и демократичными, а потому пора на покой. Но это минимум. А максимум - чтобы в стране наконец прошли выборы, а не их имитация.
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Ермошина хочет, чтобы парламентские выборы ее удивили, а избиратели хотят, чтобы их удивила Ермошина
Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина призналась, что хочет быть удивленной будущей избирательной кампанией, соответствующий сюжет...
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