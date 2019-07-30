Ермошина хочет, чтобы парламентские выборы ее удивили, а избиратели хотят, чтобы их удивила Ермошина

Во вторник 30 июля руководитель ЦИК встретилась с президентом республики Александром Лукашенко, но которой обсуждались вопросы предстоящих парламентских выборов. Она предложила главе государства даты проведения голосований: в Совет Республики – 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября.





Ермошина в эфире телеканала сообщила, что ничего особенного от предстоящих выборов не ждет, потому что они в Беларуси идут по "консервативному" сценарию.





На пожелание корреспондента провести интересную избирательную кампанию руководитель ЦИК ответила, что ее проблематично чем-либо удивить.





"Удивить меня, действительно, сложно, но я хотела бы быть удивленной", – сказала она.





Ермошина также рассказала о том, кому белорусский ЦИК направит приглашения на выборы: это Всемирная ассоциация избирательных органов (A-WEB) и коллеги из стран бывшего СССР, к которым Центризбирком отправляет своих наблюдателей.





Белорусские избиратели, в свою очередь, хотят, чтобы их удивила Ермошина, признав, что под ее руководством ни одни выборы в Беларуси не были признаны свободными и демократичными, а потому пора на покой. Но это минимум. А максимум - чтобы в стране наконец прошли выборы, а не их имитация.