В Минске задержали БМВ, в которой ехали аж 12 человек









Милиционеры с помощью проблесковых маячков и громкоговорителей потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал эти требования. Правда, уехать он сумел недалеко, так как врезался в припаркованный грузовик.





Выяснилось, что компания молодежи выпивала, а когда спиртное закончилось, решили съездить "за догонкой". По дороге в машину взяли новых участников вечеринки. В результате в салоне ехали восемь человек, а четверо разместились в багажнике.





Водитель, кстати, не имел прав и был пьян — 1,44 промилле алкоголя. Владелец машины, который ехал вместе со всеми, был лишен водительских прав в августе 2018-го на три года — за нетрезвое вождение. У него медосмотр показал 1,88 промилле алкоголя.









Гаишники установили, что владелец сначала управлял автомобилем сам, а потом передал руль приятелю. На хозяина авто составили четыре протокола (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, передача управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения; управление транспортным средством без прав; управление в состоянии опьянения). Материалы проверки сотрудники ГАИ передадут в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.





На водителя составили три протокола — за вождение без прав, в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки пассажиров.