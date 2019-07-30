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В Минске задержали БМВ, в которой ехали аж 12 человек

31.07.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 июля в три часа ночи в Минске наряд ДПС задержал "БМВ 7", набитую пассажирами под завязку. В автомобиле ехали 12 человек, пишет "СБ. Беларусь сегодня".



Милиционеры с помощью проблесковых маячков и громкоговорителей потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал эти требования. Правда, уехать он сумел недалеко, так как врезался в припаркованный грузовик.

Выяснилось, что компания молодежи выпивала, а когда спиртное закончилось, решили съездить "за догонкой". По дороге в машину взяли новых участников вечеринки. В результате в салоне ехали восемь человек, а четверо разместились в багажнике.

Водитель, кстати, не имел прав и был пьян — 1,44 промилле алкоголя. Владелец машины, который ехал вместе со всеми, был лишен водительских прав в августе 2018-го на три года — за нетрезвое вождение. У него медосмотр показал 1,88 промилле алкоголя.


Гаишники установили, что владелец сначала управлял автомобилем сам, а потом передал руль приятелю. На хозяина авто составили четыре протокола (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, передача управления лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения; управление транспортным средством без прав; управление в состоянии опьянения). Материалы проверки сотрудники ГАИ передадут в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

На водителя составили три протокола — за вождение без прав, в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
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26 июля в три часа ночи в Минске наряд ДПС задержал "БМВ 7", набитую пассажирами под завязку. В автомобиле ехали 12 человек, пишет "СБ. Беларусь сегодня".
 
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