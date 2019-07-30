В Березовском районе водитель автобуса умер во время буксировки

“Першаму Рэгіёну” местный житель, вечером автобус сломался в деревне Кабаки. Трактор предприятий приехал и стал его буксировать в мехдвор: Как рассказалместный житель, вечером автобус сломался в деревне Кабаки. Трактор предприятий приехал и стал его буксировать в мехдвор:





“Это было примерно в 19:15 в самой деревне, от столовой буксировали автобус. Около памятника водитель автобуса стал моргать фарами трактористу, который тянул. Тракторист подошел к нему спросить, что случилось, а водитель автобуса попросил помочь ему вылезти из кабины, потому что ему стало плохо. Тракторист помог ему присесть у забора и пошел за аптечкой, дал ему валидола таблетку и понес аптечку назад положить. И тут увидел, что водителя автобуса откинуло назад, и все…





Вызвал сразу местного фельдшера, он пытался искусственно запускать сердце, потом и скорая приехала, пытались реанимировать, но не смогли спасти. Потом приехали милиционеры, следователи, патологоанатом.





На автобусе он людей развозил, обеды, ужин на поля. Вот и в тот день он с развоза ужина приехал, у столовой разгрузился и произошла эта поломка… Работал много, все просил выходные, обещали-обещали… Работал он у нас примерно полтора года, но я его давно знал.





Он человек был такой, восприимчивый, может разнервничался из-за поломки. Всю жизнь шофером был. Как раз у него тут в понедельник медицинская справка заканчивалась водительская, должен был идти на выходные и проходить комиссию водительскую”, – рассказал коллега умершего водителя.



