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В Березовском районе водитель автобуса умер во время буксировки

31.07.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беда случилась с водителем автобуса сельхозпредприятия в деревне Кабаки Березовского района. Водитель, проживающий в Березе, умер в конце рабочего дня.

Как рассказал “Першаму Рэгіёну” местный житель, вечером автобус сломался в деревне Кабаки. Трактор предприятий приехал и стал его буксировать в мехдвор:

“Это было примерно в 19:15 в самой деревне, от столовой буксировали автобус. Около памятника водитель автобуса стал моргать фарами трактористу, который тянул. Тракторист подошел к нему спросить, что случилось, а водитель автобуса попросил помочь ему вылезти из кабины, потому что ему стало плохо. Тракторист помог ему присесть у забора и пошел за аптечкой, дал ему валидола таблетку и понес аптечку назад положить. И тут увидел, что водителя автобуса откинуло назад, и все…

Вызвал сразу местного фельдшера, он пытался искусственно запускать сердце, потом и скорая приехала, пытались реанимировать, но не смогли спасти. Потом приехали милиционеры, следователи, патологоанатом.

На автобусе он людей развозил, обеды, ужин на поля. Вот и в тот день он с развоза ужина приехал, у столовой разгрузился и произошла эта поломка… Работал много, все просил выходные, обещали-обещали… Работал он у нас примерно полтора года, но я его давно знал.

 
Он человек был такой, восприимчивый, может разнервничался из-за поломки. Всю жизнь шофером был. Как раз у него тут в понедельник медицинская справка заканчивалась водительская, должен был идти на выходные и проходить комиссию водительскую”, – рассказал коллега умершего водителя.
 
 
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Беда случилась с водителем автобуса сельхозпредприятия в деревне Кабаки Березовского района. Водитель, проживающий в Березе, умер в конце рабочего дня.
 
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